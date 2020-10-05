Челябинский учитель математики стал видеоблогером

Недавно Пётр Земсков получил от «Ютьюб» серебряную кнопку за 100 000 подписчиков.

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Учитель математики из Челябинска Пётр Земсков освоил новый формат для общения с учениками. Он стал блогером и теперь снимает ролики, в которых рассказывает о головоломках, математических фокусах и решении сложных задач. Видео учителя-видеоблогера набирают по 100 000 просмотров.

Сам Пётр Земсков работает в лицее № 35 Челябинска. Ролики учитель начал записывать пару лет назад, так он хотел дать возможность ученикам пересмотреть занятия и лучше усвоить материал. В итоге из этого вырос целый канал на ютубе. Недавно Пётр Земсков получил от видеохостинга «Ютьюб» серебряную кнопку — за 100 000 подписчиков. Сам мужчина рассказал — чтобы добиться любви аудитории пришлось разбираться в сленге интернета.

«Вот новые слова — фоловер, вот новое слово. Это уже в мою копилку. Я уже знаю такие слова как мерч, флексить, рофлить, танцевать — кутить. Сейчас ещё и фоловер»,— отметил учитель математики в лицее № 35 Петр Земсков.

С появлением такого количества подписчиков, появились и проблемы — хейтеры и тролли. Они пишут негативные комментарии, однако конструктивную критику Пётр Земсков оставляет, но следит за нецензурной бранью. Ведь контент учителя прежде всего смотрят дети.