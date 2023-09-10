Ливни и сильный ветер обещают синоптики в Челябинской области

Днем 10 сентября потеплеет до +15

В воскресенье, 10 сентября, в Челябинске и области синоптики прогнозируют дождливую погоду. В регионе ожидаются град, грозы и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +15, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Челябинске сегодня днем будет облачно и по-осеннему дождливо. Температура воздух поднимется до +12, +14 градусов. Ожидается восточный ветер до 6-11 метров в секунду, порывы могут достигать до 14 метров в секунду.

В Челябинской области установится облачная и дождливая погода. Местами пройдут сильные и очень сильные ливни и грозы. В областном гидрометцентре предупредили, что также ожидается град. Днем столбик термометра поднимется до +10, +15 градусов. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 13-18 метров в секунду, а при грозах — до 25 метров в секунду.

Отметим, Челябинск накрыло дождем и 9 сентября — в День города. Несмотря на непогоду, жители и гости областного центра побывали на праздничных площадках и концертах. Фоторепортаж мы опубликовали здесь.

Напомним, сегодня в Челябинске пройдет масштабный легкоатлетический забег. В связи с этим движение транспорта с 6.00 и до 15.00 будет полностью закрыто на проспекте Ленина от Цвиллинга и до Лесопарковой, а также на дороге через городской бор от Лесопарковой до Худякова. О том, как будет курсировать общественный транспорт, мы писали тут.