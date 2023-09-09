В Челябинске 10 сентября идущий через центр города транспорт изменит маршруты

Главные улицы мегаполиса освободят для участников марафона

Почти два десятка челябинских автобусов и троллейбусов на один день изменят свои маршруты в связи с проведением 10 сентября городского марафона. Об этом сегодня сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Масштабный легкоатлетический забег впервые пройдет по главным улицам областного центра: проспекту Ленина, улицам Кирова и Воровского.

Движение общественного транспорта будет закрыто с 6:00 до 15:00 на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. В это время автобусы и троллейбусы будут ехать по другим маршрутам.

Автобусы:

№ 2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;

№ 4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина;

№ 14: Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;

№ 15: ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Площадь Революции;

№ 33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

№ 51: Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Сосновка;

№ 64: Автобусный парк — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Вокзал;

№ 81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

№ 90с: Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад «Кристалл»;

КМ: Калинина — Кирова — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Блюхера — Областная больница;

№ 123: Копейск (Автовокзал) — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина;

№ 483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Троллейбусы: