Почти два десятка челябинских автобусов и троллейбусов на один день изменят свои маршруты в связи с проведением 10 сентября городского марафона. Об этом сегодня сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Масштабный легкоатлетический забег впервые пройдет по главным улицам областного центра: проспекту Ленина, улицам Кирова и Воровского.
Движение общественного транспорта будет закрыто с 6:00 до 15:00 на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. В это время автобусы и троллейбусы будут ехать по другим маршрутам.
Автобусы:
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№ 2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;
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№ 4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина;
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№ 14: Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;
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№ 15: ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Площадь Революции;
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№ 33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
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№ 51: Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Сосновка;
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№ 64: Автобусный парк — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Вокзал;
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№ 81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;
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№ 90с: Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад «Кристалл»;
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КМ: Калинина — Кирова — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Блюхера — Областная больница;
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№ 123: Копейск (Автовокзал) — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина;
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№ 483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.
Троллейбусы:
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№ 10: Солнечный берег — проспект Ленина — Свободы — Вокзал;
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№ 12: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей;
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№ 14: Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — ДК Строителей;
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№ 16: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Вокзал — Свободы — проспект Ленина — ЖБИ(обратно: ЖБИ — проспект Ленина — Тимирязева — Воровского — АМЗ);
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№ 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных;
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№ 19. Первоозерный — проспект Ленина — Свободы — Вокзал.