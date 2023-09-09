Почти два десятка челябинских автобусов и троллейбусов на один день изменят свои маршруты в связи с проведением 10 сентября городского марафона. Об этом сегодня сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Масштабный легкоатлетический забег впервые пройдет по главным улицам областного центра: проспекту Ленина, улицам Кирова и Воровского.

Движение общественного транспорта будет закрыто с 6:00 до 15:00 на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. В это время автобусы и троллейбусы будут ехать по другим маршрутам.

Автобусы:

  • № 2: Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина;

  • № 4: Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина;

  • № 14: Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Новосинеглазово;

  • № 15: ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Цвиллинга — Площадь Революции;

  • № 33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

  • № 51: Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Сосновка;

  • № 64: Автобусный парк — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Свободы — Вокзал;

  • № 81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина;

  • № 90с: Вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — Сад «Кристалл»;

  • КМ: Калинина — Кирова — Цвиллинга — Тимирязева — Воровского — Блюхера — Областная больница;

  • № 123: Копейск (Автовокзал) — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина;

  • № 483: Старокамышинск — Свободы — Тимирязева — Воровского — Красная — Сони Кривой — Парк Гагарина.

Троллейбусы:

  • № 10: Солнечный берег — проспект Ленина — Свободы — Вокзал;

  • № 12: Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей;

  • № 14: Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — ДК Строителей;

  • № 16: АМЗ — Воровского — Тимирязева — Вокзал — Свободы — проспект Ленина — ЖБИ(обратно: ЖБИ — проспект Ленина — Тимирязева — Воровского — АМЗ);

  • № 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных;

  • № 19. Первоозерный — проспект Ленина — Свободы — Вокзал.