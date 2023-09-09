День города под зонтами: как Челябинск встречает 287-летие

Фоторепортаж с праздника вопреки всему

В небесной канцелярии решили не баловать Челябинск в день его 287-летия и нажали кнопку «дождь». Но когда твой город родился в сентябре, к таким сюрпризам привыкаешь. И вообще: у природы нет плохой погоды. Об этом фотокорреспонденту Первого областного информагентства напомнил дождевик одного из неунывающих участников уличных гуляний. Что еще попало в кадр наблюдательного светописца — в нашей праздничной подборке.

Если челябинцы всерьез настроены поздравить свой город c праздником, им сложно испортить настроение. Из-под под зонтов и капюшонов в объектив неизменно смотрят улыбающиеся лица.

Разогреть чуточку остывшую атмосферу помогают гремящие с уличных эстрад раскаты рока

Тот самый дождевик

А это, по всей видимости, магический обряд вызова тепла и солнца

Единороги уже подъехали. Осталось дождаться радуги, что по ней скакать

В общем, всех с праздником