В небесной канцелярии решили не баловать Челябинск в день его 287-летия и нажали кнопку «дождь». Но когда твой город родился в сентябре, к таким сюрпризам привыкаешь. И вообще: у природы нет плохой погоды. Об этом фотокорреспонденту Первого областного информагентства напомнил дождевик одного из неунывающих участников уличных гуляний. Что еще попало в кадр наблюдательного светописца — в нашей праздничной подборке.

Если челябинцы всерьез настроены поздравить свой город c праздником, им сложно испортить настроение. Из-под под зонтов и капюшонов в объектив неизменно смотрят улыбающиеся лица.

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Разогреть чуточку остывшую атмосферу помогают гремящие с уличных эстрад раскаты рока

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Тот самый дождевик

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А это, по всей видимости, магический обряд вызова тепла и солнца

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Единороги уже подъехали. Осталось дождаться радуги, что по ней скакать

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В общем, всех с праздником

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