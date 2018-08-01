/ Челябинцы приручили дикую лису

Жители Металлургического района прикормили хищницу

Накануне жители Металлургического района поделились в социальных сетях снимками хищника, который не побоялся выйти к людям. Смелая лиса приходит за едой в промзону. Местные заводчане специально подкладывают рыжей гостье лакомства.

Пока вы на Мечеле собачек и кошечек прикармливаете, мы лису откармливаем. — поделился автор фото в сообществе «Подслушано ЧМЗ».

Желающих угостить лиса подпускает к себе лишь на расстояние одного метра. Как рассказывают жители Металлургического района, следящие за судьбой хищницы, она питается за счет людей уже второй год.

Она зимой и у нас, на ПСК, на зайцев охотилась. Причем успешно, многие ее видели и фотографировали. — рассказал Юрий Корнилов.

Напомним, сайт «Первый областной» уже писал о том, как южноуральцы «лицом к лицу» встречались с кабанами, лосями и лисами. А совсем недавно под Челябинском жителям пришлось голыми руками ловить волка.