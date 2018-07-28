/ Дворняжки и калеки собрались на фестивале гуманного отношения к животным

Самым необычным участником стал розовый пес.

Благотворительный фестиваль гуманного отношения к животным прошел сегодня, 28 июля, в Челябинске. Десятки собак из приютов попали на этот праздник, чтобы найти новых хозяев и познакомиться с другими четвероногими. Редактор холдинга побывал на этом мероприятии и подготовил для читателей сайта «Первый областной» фоторепортаж.

На территории лыжной базы собрали бездомных собак и кошек, а также животных с проблемами здоровья. Они должны напомнить горожанам об ответственности по отношению к питомцам. Для них организовали специальную выставку. Здесь любой желающий получил возможность помочь животным.

Одна из участниц — серая кошка из приюта, едва не потеряла зрение из-за инфекции. Ее глазки замутнены, неизвестно, удастся ли вернуть их в прежнее состояние. Сейчас ее выхаживают волонтеры. Были здесь и необычные посетители. Розовый пес привлек взгляды всех участников и гостей фестиваля.

Отметим, что мероприятие организовано при участии администрации города и Общественной палаты Челябинской области.