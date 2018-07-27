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/ Волчица загрызла стаю гусей, сбежав из питомника под Копейском

Волчица загрызла стаю гусей, сбежав из питомника под Копейском

Хищница пыталась наброситься на женщину с лопатой
сегодня в 15:36
  |  Происшествия
Жители поселка Шахты под Копейском обнаружили волчицу на соседнем подворье. Хищница доедала гусей, которые паслись в загоне. Однако животное не стало нападать на людей, а наоборот, спряталось в кустах. Агрессию незваная гостья проявила лишь к женщине, которая шла на нее с лопатой.

Приехали к маме в гости, а тут волк прямо напротив дома. В кустах спрятался, 12 гусей съел. — делится один из очевидцев.

Как оказалось, хищница по кличке Юта привыкла к людям. Она живет в питомнике, расположенном неподалеку. Днем раньше волчица сбежала оттуда. Очевидцы руками поймали хищницу и вернули ее хозяйке.

Такие страсти рассказывают, а на самом деле все рады, что повидали живого волка. Оказывается, это такая хорошая и красивая девочка. Мы живем обособленно, поэтому рассчитывали, что волчица побегает в поле и вернется. А она к людям, в самую гущу. Юта напугала девушку с лопатой, набросилась на черенок. Никто не пострадал. — делится хозяйка питомника Екатерина Пашковская-Захарова.

Участникам инцидента удалось избежать конфликта. Женщина компенсировала причиненный ущерб другими птенцами. Никто в этой ситуации не остался обижен. 

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