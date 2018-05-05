/ В кладбище домашних животных превратили сельский пустырь на Южном Урале

﻿Туши погибших коров и свиней лежат рядом с лугом для выпаса домашнего скота.

Кладбище домашних животных обнаружили жители Соколовского сельского поселения в Уйском районе рядом со своими домами. Туши коров, коз и поросят сброшены на пустырь. Их хозяева неизвестны. Также никто не знает, по какой причине умерли животные. При этом пустырь находится прямо рядом с лугом, где пасется скотина. Стихийный погост угрожает ее здоровью.

У нас тут и пастереллез, и сибирская язва может быть. Да хоть что! Хоть бешенство. Коровы — так тут и бруцелёз может быть. — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Любовь Ерохина.

Жительница Соколовки уверена: трупы сбрасывают на пустыре, потому что утилизация туши по правилам обходится дорого. Цена за «место» на санкционированном скотомогильнике доходит до 14 тысяч рублей. Об опасности люди не думают. Местный ветеринар утверждает, что ее и нет: все животные привиты.

Корова — это не всеядное животное. Это не поросёнок, не собака. Вот опасность представляют бегающие собаки, это для людей опасно. А корова — это, вы же сами знаете, травоядное животное. Овцы, коровы, лошади — все привиты.

— прокомментировал сайту «Первый областной» спецалист Уйской ветеринарной станции Владимир Казанцев.

Представители Россельхознадзора настроены не так позитивно. Они предупреждают: такое соседство опасно для животных и людей распространением вируса. Кладбище животных может стать настоящим очагом инфекции в Уйском районе.

Они не заявляют о смерти животного, а потихоньку сбрасывают его в канаву. Это может привести к распространению серьёзных инфекций, как африканская чума свиней, сибирская язва и так далее. Управление ветеринарнии оперативно поставили в известность. Специалисты отправились установить факт, действительно ли сбрасывали трупы животных. Ответственность возлагается на сельские поселения, в чьём ведении находится земельный участок. — пояснил сайту «Первый областной» начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Челябинской области Евгений Бондаренко.

Администрация Соколовского сельского поселения уверяет: погибших животных увозят на санкционированные площадки для утилизации трупов. Но не каждую тушу замечают сразу, а о стихийном кладбище вообще не знали.

Где скотина падает, где подыхает, мы не можем проконтролировать, мы не можем всё осмотреть. Но где находим — у нас есть специальные скотомогильники, куда должны утилизировать этот скот. Прежде находим скотину, берём анализы — больна или нет. Такие меры у нас есть, но проконтролировать это всё мы просто не можем. — поделился с сайтом «Первый областной» глава Соколовского сельского поселения Виталий Кондрашкин.

Для решения проблемы, считает администрация сельского поселения, нужно обратить внимание на опыт соседних регионов. Например, в Башкортостане запрещен хаотичный выпас скота. Значит, животное не может погибнуть в месте, где его не отыщет хозяин. При введении такой системы на территории Челябинской области хаотичных кладбищ с домашними животными может стать меньше.