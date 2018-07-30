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сегодня в 07:13
Второй день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске
Жюри пообщаются с сотней участников.
/ Второй день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске

Второй день кастинга проекта «Лица» стартует в Челябинске

Жюри пообщаются с сотней участников.
сегодня в 07:13
  |  Общество

Медиахолдинг ОТВ и Восточный экспресс продолжают кастинг проекта «Лица». Сегодня, 30 июля, в 10 утра будет дан старт второму дню отбора желающих стать телеведущими. Организаторы пригласили в телестудию около ста человек, отправивших заявки. Конкурсантам предстоит удивить жюри и ответить на их вопросы. По словам руководителя проекта, для того, чтобы успешно пройти отбор, важно уметь зацепить зрителя.

Мы ищем людей, которые не только знают, как себя подать, но и понимает специфику функционирования телевидения, осознают масштаб работы, который профессиональный телеведущий в наше время проделывает за кадром. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

По результатам первого дня кастинга, который состоялся 27 июля, во второй этап прошли 15 человек. После 19:00 сегодня к ним присоединятся еще несколько счастливчиков. Вместе они примут участие в завершающем этапе — интернет-голосовании. Следить за прямой трансляцией с отбора можно на сайте «Онлайн ТВ».

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