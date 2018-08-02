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сегодня в 18:01
Больше 5 тысяч человек уже отдали голоса за «народного» ведущего
Поставить «лайк» лучшему конкурсанту можно до сентября.
/ Больше 5 тысяч человек уже отдали голоса за «народного» ведущего

Больше 5 тысяч человек уже отдали голоса за «народного» ведущего

Поставить «лайк» лучшему конкурсанту можно до сентября.
сегодня в 18:01
  |  Общество

На сайте 1obl. tv продолжается голосование за участников проекта «Лица». Посовещавшись, жюри решило сделать две номинации. В первой участвуют только лучшие — 21 человек, отобранный экспертами в ходе открытого кастинга. Ее название — «Победитель конкурса "Лица"». Во второй номинации участвуют все, кто не прошел во второй тур проекта.

Мы решили разделить участников, чтобы понимать, кого зритель хочет видеть на экране как ведущего, и в чьи силы он поверил во время кастинга. Поэтому голосований теперь два, и не забудьте отдать свой голос в каждом. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы конкурса.

Голосовать за любимого участника можно только один раз с одного устройства. Для этого нужно поставить «лайк» под конкурсной работой.

Лидер в номинации «Победитель конкурса "Лица"» получит дополнительное преимущество в финале, когда будет решаться, кто станет ведущим.

Победитель в номинации «Выбор читателя 1obl.ru» также получит предложение работы на телеканалах ОТВ или «Восточный экспресс».

Уже больше 5 тысяч человек поддержали участников проекта. Голосование продлится до 7 сентября. Не забудьте отдать свой голос за любимого конкурсанта.

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