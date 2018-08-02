/ Больше 5 тысяч человек уже отдали голоса за «народного» ведущего

Мы решили разделить участников, чтобы понимать, кого зритель хочет видеть на экране как ведущего, и в чьи силы он поверил во время кастинга. Поэтому голосований теперь два, и не забудьте отдать свой голос в каждом. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы конкурса.
Голосовать за любимого участника можно только один раз с одного устройства. Для этого нужно поставить «лайк» под конкурсной работой.
Лидер в номинации «Победитель конкурса "Лица"» получит дополнительное преимущество в финале, когда будет решаться, кто станет ведущим.
Победитель в номинации «Выбор читателя 1obl.ru» также получит предложение работы на телеканалах ОТВ или «Восточный экспресс».
Уже больше 5 тысяч человек поддержали участников проекта. Голосование продлится до 7 сентября. Не забудьте отдать свой голос за любимого конкурсанта.