/ Больше 5 тысяч человек уже отдали голоса за «народного» ведущего

Поставить «лайк» лучшему конкурсанту можно до сентября.

На сайте 1obl. tv продолжается голосование за участников проекта «Лица». Посовещавшись, жюри решило сделать две номинации. В первой участвуют только лучшие — 21 человек, отобранный экспертами в ходе открытого кастинга. Ее название — «Победитель конкурса " Лица "». Во второй номинации участвуют все, кто не прошел во второй тур проекта.

Мы решили разделить участников, чтобы понимать, кого зритель хочет видеть на экране как ведущего, и в чьи силы он поверил во время кастинга. Поэтому голосований теперь два, и не забудьте отдать свой голос в каждом. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы конкурса.

Голосовать за любимого участника можно только один раз с одного устройства. Для этого нужно поставить «лайк» под конкурсной работой.

Лидер в номинации «Победитель конкурса "Лица"» получит дополнительное преимущество в финале, когда будет решаться, кто станет ведущим.

Победитель в номинации «Выбор читателя 1obl.ru» также получит предложение работы на телеканалах ОТВ или «Восточный экспресс».

Уже больше 5 тысяч человек поддержали участников проекта. Голосование продлится до 7 сентября. Не забудьте отдать свой голос за любимого конкурсанта.