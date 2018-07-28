/ Стали известны имена прошедших во второй этап участников проекта «Лица»

Первый этап масштабного отбора ведущих на проект «Лица» подошел к концу. Жюри выбрало тех участников открытого отбора, которые пройдут дальше и получат возможность стать ведущим одной из программ медиахолдинга ОТВ и «Восточного экспресса». Отсмотревший всю сотню претендентов Павел Михайлов поделился впечатлениями от первого очного дня проекта.
По его словам, некоторые участники приходят с готовыми проектами. Таким люди могут претендовать на должности редакторов и продюсеров в медиакомпании. Будущие звезды эфира понимают значимость социальных сетей для СМИ.
Самый главный вопрос, который мы всем задавали, это как сделать программу, чтобы она зацепила зрителя. В чем секрет ведущего, которого полюбят зрители, которому будут верят, которому мы захотим отдать большой кусок эфира? Те, кто вспомнятся в конце дня, заслуживают внимания. Это проверенный способ. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.
Во второй тур прошли:
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Наталья Рысина
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Виктория Кичимайкина
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Валерия Потапова
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Антон Шмаков
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Марина Букреева
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Светлана Вострикова
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Глеб Кабаков
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Анастасия Васильева
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Валерия Чистоклетова
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Карина Гатина
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Евгений Насыров
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Никита Атуров
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Юлия Макарова
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Екатерина Назарова
Напомним, следующий очный отбор пройдет в понедельник, 30 августа. Следить за ходом кастинга можно в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ».