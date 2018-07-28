/ Стали известны имена прошедших во второй этап участников проекта «Лица»

﻿15 человек запомнились жюри.

Первый этап масштабного отбора ведущих на проект «Лица» подошел к концу. Жюри выбрало тех участников открытого отбора, которые пройдут дальше и получат возможность стать ведущим одной из программ медиахолдинга ОТВ и «Восточного экспресса». Отсмотревший всю сотню претендентов Павел Михайлов поделился впечатлениями от первого очного дня проекта.

По его словам, некоторые участники приходят с готовыми проектами. Таким люди могут претендовать на должности редакторов и продюсеров в медиакомпании. Будущие звезды эфира понимают значимость социальных сетей для СМИ.

Самый главный вопрос, который мы всем задавали, это как сделать программу, чтобы она зацепила зрителя. В чем секрет ведущего, которого полюбят зрители, которому будут верят, которому мы захотим отдать большой кусок эфира? Те, кто вспомнятся в конце дня, заслуживают внимания. Это проверенный способ. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Во второй тур прошли:

Наталья Рысина

Виктория Кичимайкина

Валерия Потапова

Антон Шмаков

Марина Букреева

Светлана Вострикова

Глеб Кабаков

Анастасия Васильева

Валерия Чистоклетова

Карина Гатина

Евгений Насыров

Никита Атуров

Максим Ястребов

Юлия Макарова

Екатерина Назарова

Напомним, следующий очный отбор пройдет в понедельник, 30 августа. Следить за ходом кастинга можно в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ».