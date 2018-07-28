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/ Стали известны имена прошедших во второй этап участников проекта «Лица»

Стали известны имена прошедших во второй этап участников проекта «Лица»

﻿15 человек запомнились жюри.
сегодня в 12:59
  |  Общество

Первый этап масштабного отбора ведущих на проект «Лица» подошел к концу. Жюри выбрало тех участников открытого отбора, которые пройдут дальше и получат возможность стать ведущим одной из программ медиахолдинга ОТВ и «Восточного экспресса». Отсмотревший всю сотню претендентов Павел Михайлов поделился впечатлениями от первого очного дня проекта.

По его словам, некоторые участники приходят с готовыми проектами. Таким люди могут претендовать на должности редакторов и продюсеров в медиакомпании. Будущие звезды эфира понимают значимость социальных сетей для СМИ.

Самый главный вопрос, который мы всем задавали, это как сделать программу, чтобы она зацепила зрителя. В чем секрет ведущего, которого полюбят зрители, которому будут верят, которому мы захотим отдать большой кусок эфира? Те, кто вспомнятся в конце дня, заслуживают внимания. Это проверенный способ. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель проекта «Лица» Павел Михайлов.

Во второй тур прошли:

  • Наталья Рысина

  • Виктория Кичимайкина

  • Валерия Потапова

  • Антон Шмаков

  • Марина Букреева

  • Светлана Вострикова

  • Глеб Кабаков

  • Анастасия Васильева

  • Валерия Чистоклетова

  • Карина Гатина

  • Евгений Насыров

  • Никита Атуров

  • Максим Ястребов

  • Юлия Макарова

  • Екатерина Назарова

Напомним, следующий очный отбор пройдет в понедельник, 30 августа. Следить за ходом кастинга можно в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ».

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