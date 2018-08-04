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сегодня в 10:50
Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы
Второй этап подготовил потенциальным ведущим немало сюрпризов.
/ Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы

Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы

Второй этап подготовил потенциальным ведущим немало сюрпризов.
сегодня в 10:50
  |  Общество

Участники проекта «Лица», прошедшие во второй этап, уже с 6 августа окунутся в реальную жизнь телевидения. С понедельника тех, кто попал в команду «новостей» ждет первое испытание — и сразу самое сложное. Это работа перед камерой. Организаторы предупреждают: будет не простой кастинг, а настоящая проба ведущих. Если все пройдет гладко, то участников проекта даже будут выпускать в эфир «Времени новостей» и «Телефакта».

Через неделю участникам проекта «Лица» предстоит смена имиджа: работа со стилистом и парикмахером. Также начнутся занятия с речевиком, чтобы поставить голос и улучшить дикцию. Какие испытания ждут потенциальных ведущих развлекательных программ, пока секрет. — поделились с сайтом «Первый областной» организаторы проекта.

Между тем на сайте 1obl. tv продолжается голосование за лучшего участника проекта «Лица», а также за «народного» ведущего. Зрители ОТВ и «Восточного экспресса», а также читатели «Первого областного» могут помочь смельчакам, прошедшим кастинг, получить работу мечты на главных телеканалах области и города.

Чтобы улучшить шансы на победу в проекте полюбившегося участника, прошедшего во второй тур, голосуйте здесь.

Чтобы дать шанс попасть на телевидение тем, кто не смог до конца покорить жюри во время кастинга, оставляйте свой голос тут.

Голосование продлится до 7 сентября, а результаты будут озвучены в День города.

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