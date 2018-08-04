/ Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы

Участники проекта «Лица», прошедшие во второй этап, уже с 6 августа окунутся в реальную жизнь телевидения. С понедельника тех, кто попал в команду «новостей» ждет первое испытание — и сразу самое сложное. Это работа перед камерой. Организаторы предупреждают: будет не простой кастинг, а настоящая проба ведущих. Если все пройдет гладко, то участников проекта даже будут выпускать в эфир «Времени новостей» и «Телефакта».
Через неделю участникам проекта «Лица» предстоит смена имиджа: работа со стилистом и парикмахером. Также начнутся занятия с речевиком, чтобы поставить голос и улучшить дикцию. Какие испытания ждут потенциальных ведущих развлекательных программ, пока секрет. — поделились с сайтом «Первый областной» организаторы проекта.
Между тем на сайте 1obl. tv продолжается голосование за лучшего участника проекта «Лица», а также за «народного» ведущего. Зрители ОТВ и «Восточного экспресса», а также читатели «Первого областного» могут помочь смельчакам, прошедшим кастинг, получить работу мечты на главных телеканалах области и города.
Чтобы улучшить шансы на победу в проекте полюбившегося участника, прошедшего во второй тур, голосуйте здесь.