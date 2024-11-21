Ледовый каток в челябинском парке Терешковой откроется в конце ноября

Где еще зальют коробки — рассказываем

В Челябинске готовятся к открытию ледовых катков. Главные локации будут в парке Терешковой, горсаду Пушкина и парке Гагарина. В последних двух точках старт сезона запланирован на декабрь. Где еще смогут покататься жители разных районов, нашему информагентству рассказали в мэрии.

В Центральном районе готовят площадку в Арт-сквере на набережной Миасса. Заливать площадку начнут, когда установится постоянная минусовая температура, ориентировочно в начале декабря. В соседнем Советском районе планируют три небольших катка по адресам Челябинская, 7, Капитанская, 10а и Доватора, 15. Даты открытия пока неизвестны.

На ЧТЗ откроют каток в парке Терешковой, старт сезона планируется под конец ноября. В Ленинском в зависимости от температуры за окном в ноябре-декабре катки зальют в сквере у ДК «Станкомаш» и на территории школ № 68, 108, 130 и гимназии № 76.

На ЧМЗ под каток традиционно переоборудуют стадион «Металлург». Предварительная дата открытия — 1 декабря. В Калининском районе во второй половине декабря откроют каток на территории парка на улице Чайковского. А вот в Курчатовском будут работать только коробки во дворах.