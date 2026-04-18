Зональный этап всероссийской игры «Зарница 2.0» прошел в Челябинске

Школьники продемонстрировали ловкость, дисциплину и знания

В Челябинске на базе Образовательного центра № 5 прошел зональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мальчишки и девчонки разных возрастов продемонстрировали умения в области строевой и огневой подготовки, а также тактической медицины. Команды-победители наградил председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков, сообщили в пресс-службе Образовательного центра.

Мероприятие собрало 26 команд в четырех категориях: это учащиеся 1—4-х классов, 5—7-х, 8—11-х, а также студенты ссузов и вузов, подведомственных Минпросвещения РФ. Для них подготовили четыре интерактивные площадки, на которых они справлялись с разными типами ранений, строили временные укрытия и разводили сигнальные костры, стреляли по мишеням, обучались радиационной, химической и биологической защите.

Тех, кто показал наилучшие результаты, наградил председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков. Команды-победители зонального этапа примут участие в региональном этапе игры.

«Зарница — игра, в которую играли и играют несколько поколений детей нашей страны. Сегодня, наравне с традиционными состязаниями, в зарнице появились новые, адаптированные под современные реалии форматы военно-патриотических игр: здесь и состязание операторов БПЛА, и лазертаг, и работа по отражению кибератак. Неизменным остается одно — это увлекательная игра, которая приносит радость и массу новых эмоций участникам состязаний»,— отметил Сергей Буяков.



После награждения победителей игры председатель Гордумы посетил лаборатории Образовательного центра. Здесь и лаборатория БПЛА с полетными зонами, и электронный тир, и кибер-лаборатория для спортивных компьютерных игр, и многое другое.

«Приятно удивлен, насколько современно и технологично организовано пространство для школьников. Эти лаборатории — не просто развлечение, а настоящая подготовка к профессиям будущего. Школы модернизируются с учетом современных требований, в том числе благодаря партпроекту Единой России „Новая школа“. В новой народной программе партии развитию инженерного образования уделят особое внимание. Это ранняя профориентация, наставничество, создание новых инженерных школ и молодежных лабораторий»,— заключил Сергей Буяков.