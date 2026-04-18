Юбилейный 15-ый Тотальный диктант написали жители Челябинска

На площадке ЧелГУ текст прочла Ирина Текслер

Сегодня, 18 апреля, челябинцы приняли участие в ежегодной акции по проверке грамотности - Тотальном диктанте, который в этом году проводится в 15-ый раз в областной столице. Одной из самых многочисленных стала площадка ЧелГУ: проверить знания русского языка сюда пришли более 200 жителей. Для них отрывок произведения Алексея Варламова «Пушкин. Фамилия» (Третий сын) прочла общественный деятель Ирина Текслер.

«Я уже много лет диктую Тотальный диктант. Мне очень приятно нести эту миссию у нас в Челябинской области. Я рада, что сотни южноуральцев всегда принимают участие в этой Всероссийской акции, ведь она объединяет всех нас. И не только в России, но и за рубежом сегодня проходит диктант, благодаря нашим волонтерам»,— сказала Ирина Текслер.





По ее словам, великий и могучий русский язык объединяет только в Челябинской области свыше 130 национальностей.

«Я рада, что такой замечательный текст удалось прочесть сегодня. Он посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Текст Алексея Варламова был не очень сложный, мне кажется, он понравился всем участникам», — уточнила она.





Перед тем, как начать диктовать, Ирина Текслер поинтересовалась у аудитории, кто пишет диктант уже не в первый раз. Оказалось, что таких в зале более 50%.

«В этом году пишу в четвертый раз, но из всех попыток только одна завершилась оценкой „отлично“. Мне было досадно за это, потому что в школе я была отличницей. И вот, решилась еще раз проверить свои знания»,— рассказывает художник-гример театра «Манекен» Ольга Чулкова.





На проверку знаний пришли и те, для кого русский язык — это еще пока урок в школьном расписании.

«С русским языком я „на ты“, это один из любимых предметов в школе. Оканчиваю 10-ый класс, планирую поступать на маркетолога. Здесь в ЧелГУ совместно с преподавателями мы готовим выпускные проекты для школы, как раз после встречи пришли с другом сюда», — поделился ученик школы № 145 Челябинска Арсений Лебедев.

В числе участников мероприятия — Надежда Матвеева, проработавшая много лет библиотекарем.





«С приходом гаджетов уровень грамотности среди молодежи падает, а хотелось бы сохранить безупречное знание нашего русского языка. Для этого нужно много читать, и именно книги, классические произведения отечественной литературы», — убеждена она.

Напомним, что Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель — показать, что быть грамотным важно для каждого человека и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В этом году площадки для Тотального диктанта открыты более чем в тысячи населенных пунктах страны. И даже за рубежом — в 140 городах из 54 стран, среди которых Австралия, Армения, Венгрия, Китай, Ливия, Мексика, Турция и другие. В Челябинске акция проводится при поддержке Правительства Челябинской области. В прошлом году Тотальный диктант написали порядка 1200 челябинцев.