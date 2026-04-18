В Курчатовском районе Челябинска полицейские накрыли лабораторию по производству нелегального алкоголя, сообщили в ГУ МВД России по региону.
51-летний мужчина организовал подпольную лабораторию прямо в своем частном доме. В помещении правоохранители обнаружили около 300 литров спиртосодержащей жидкости, пробки, бутылки, этикетки известных брендов, ароматизаторы и оборудование для производства напитков.
Кроме того, в коробках полицейские нашли свыше 8 тысяч немаркированных пачек сигарет.
Вся продукция изъята, ее направят на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении в отношении предпринимателя уголовного дела. Также полицейские выясняют, кто еще причастен к обороту паленки.