Подпольное производство алкоголя ликвидировали в Челябинске

Подозреваемый организовал лабораторию в своем частном доме

В Курчатовском районе Челябинска полицейские накрыли лабораторию по производству нелегального алкоголя, сообщили в ГУ МВД России по региону.

51-летний мужчина организовал подпольную лабораторию прямо в своем частном доме. В помещении правоохранители обнаружили около 300 литров спиртосодержащей жидкости, пробки, бутылки, этикетки известных брендов, ароматизаторы и оборудование для производства напитков.

Кроме того, в коробках полицейские нашли свыше 8 тысяч немаркированных пачек сигарет.

Вся продукция изъята, ее направят на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении в отношении предпринимателя уголовного дела. Также полицейские выясняют, кто еще причастен к обороту паленки.