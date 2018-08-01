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/ Евгений Кузнецов представит Кубок Стэнли перед благотворительным матчем

Евгений Кузнецов представит Кубок Стэнли перед благотворительным матчем

Собранные за продажу билетов деньги направят на поддержку начинающих хоккеистов.
сегодня в 07:23
  |  Общество

15 августа станет настоящим праздником для южноуральских болельщиков. На эту дату запланировано сразу несколько хоккейных событий. Воспитанник школы «Трактор», обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов привезет на родину национальный трофей. Он будет выставлен на арене. После этого на льду пройдет мачт двух южноуральских команд — «Трактора» и «Металлурга».

Совместно с Евгением было принято решение о том, что стоимость билетов на данный матч составит 500 рублей и все собранные средства будут перечислены спортивной школе олимпийского резерва «Трактор» на поддержку и развитие детского хоккея. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель директора «Трактора» Денис Телих.

Всех болельщиков приглашают в этот день на ледовую арену «Трактор». 15 августа в 18:00 там состоится презентация Кубка Стэнли, а в 20:00 — начало матча.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказал о билетной программе «черно-белых» на предстоящий сезон. Подробнее о дате старта продаж и типах абонементов читайте здесь.

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