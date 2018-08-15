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/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Максиму победить ДЦП

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Максиму победить ДЦП

Из-за заболевания мальчик не может самостоятельно передвигаться.
сегодня в 13:06
  |  Общество
Максим — очень стремительный и упорный мальчик. Ему в радость делать открытия, а любимым занятием Максима является рисование. Но он с детства страдает страшной болезнью — ДЦП. Диагноз Максиму поставили в 7 месяцев. Мальчик пережил тяжёлые роды, попав на третьи сутки в реанимацию, у него случился отёк головного мозга.

Сейчас мы проходим лечение. В Челябинском реацентре мы лечимся давно. У нас хорошие результаты, мы не собираемся бросать. Максим очень упорный, для него в радость всё новое. Мы помогаем ему добиваться всего. — сказала сайту «Первый областной» мама мальчика Ольга Абдуллина.

Из-за повреждений позвоночника Максим может передвигаться только на специальных ходунках. Это не мешает ему играть с машинками и рисовать. Кроме Максима в семье двое детей, которые помогают маме с младшим братом. Глава семьи год назад ушел из жизни.

Вместе с мамой Максим, проживающий в Аргаяшском районе, вынужден проходить процедуры в Челябинске. Сейчас ребёнку ускорили лечение. Врачи говорят о значительных результатах, которых добивается Максим. Однако курс лечения обходится семье от 90 до 120 тысяч рублей, и собрать такую сумму тяжело.

Медиахолдинг ОТВ и благотворительный фонд «Родная» объявляют сбор средств. Чтобы помочь Максиму Абдуллину, отправьте СМС на номер 7522. В тексте сообщения напишите слово «Родная» и через пробел сумму пожертвования. Ее спишут с вашего моильного счета. Операция доступна с номеров операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2. Сбор средств будет проходить в течение недели.

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