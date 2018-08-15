/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькому Максиму победить ДЦП

Сейчас мы проходим лечение. В Челябинском реацентре мы лечимся давно. У нас хорошие результаты, мы не собираемся бросать. Максим очень упорный, для него в радость всё новое. Мы помогаем ему добиваться всего. — сказала сайту «Первый областной» мама мальчика Ольга Абдуллина.
Из-за повреждений позвоночника Максим может передвигаться только на специальных ходунках. Это не мешает ему играть с машинками и рисовать. Кроме Максима в семье двое детей, которые помогают маме с младшим братом. Глава семьи год назад ушел из жизни.
Вместе с мамой Максим, проживающий в Аргаяшском районе, вынужден проходить процедуры в Челябинске. Сейчас ребёнку ускорили лечение. Врачи говорят о значительных результатах, которых добивается Максим. Однако курс лечения обходится семье от 90 до 120 тысяч рублей, и собрать такую сумму тяжело.
Медиахолдинг ОТВ и благотворительный фонд «Родная» объявляют сбор средств. Чтобы помочь Максиму Абдуллину, отправьте СМС на номер 7522. В тексте сообщения напишите слово «Родная» и через пробел сумму пожертвования. Ее спишут с вашего моильного счета. Операция доступна с номеров операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2. Сбор средств будет проходить в течение недели.