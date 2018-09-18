/ Кубок Стэнли не выдержал мирового турне. Трофей треснул

Верхнюю чашу повредили во время хоккейного «ритуала».

В середине августа Кубок Стэнли «гостил» в Челябинске. Сюда его привозил Евгений Кузнецов. Однако в тот момент трофей был без повреждений. Об этом говорит фото и комментарий собственного источника.

В тот момент, когда мы встречали Кубок Стэнли, он точно был целый. Я его видел максимально близко. — рассказывает сайту «Первый областной» собственный источник.

Но сразу после того, как трофей покинул пределы Челябинска, с ним начались приключения. Кубок должен был отправиться в Новокузнецк. Однако по ошибке трофей улетел в Новосибирск. «Немного» перепутав маршрут, на вертолете Кубок Стэнли доставили по адресу. Тогда главный трофей НХЛ оказался в Новокузнецке с опозданием.

Кубок Стэнли прилетел в Новокузнецк с опозданием. Его отправили в Новосибирск по ошибке, но сейчас очередь к нему и к Дмитрию Орлову не заканчивается. — написал тогда в Twitter журналист Дмитрий Лукашов.

Известно, что значительные повреждения Кубку Стэнли нанесли хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» во время летних празднований.

На последних фотографиях трофея видно, что чашка кубка приобрела неровную форму, видны сколы и вмятины. Американские любители хоккея связывают повреждения кубка с так называемым keg stand — ритуалом, при котором игрока поднимают за ноги и опускают вниз головой в чашу с напитком. Совсем недавно, руководство НХЛ обсуждало возможность запрета выполнения данного трюка. Об этом заявлял хранитель приза Филип Притчард.

Мы вежливо просим хоккеистов этого не делать, потому что можно повредить трофей. Кроме того, это небезопасно и для самого человека, который может захлебнуться. Я не думаю, что этот трюк так уж популярен. Возможно, в будущем это будет запрещено. В конце сентября Кубок Стэнли будут чистить, ремонтировать и гравировать, тогда и будет вынесен вердикт. К трофею нужно проявлять уважение. — сказал Филип Притчард.

Сейчас трофей находится в Канаде в провинции Онтарио.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли в этом году, переиграв в серии до 4-х побед «Голден Найтс» из Лас-Вегаса. Сразу после победы в плей-офф игроки столичной команды отметились яркими празднованиями.