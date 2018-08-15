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/ Хоккейные болельщики сделали сотни снимков рядом с Кубком Стэнли

Хоккейные болельщики сделали сотни снимков рядом с Кубком Стэнли

Главный хоккейный трофей представил Евгений Кузнецов на двух площадках.
сегодня в 18:10
  |  Хоккей

Долгожданная презентация Кубка Стэнли на родине его обладателя — Евгения Кузнецова — состоялась в Челябинске. Хоккеист провел две встречи с болельщиками. На каждой их них Кубок был размещен на всеобщем обозрении. К нему выстраивались толпы поклонников, чтобы прикоснуться своими руками и сделать с трофеем фото, а также получить автограф любимого хоккеиста.

Первая встреча прошла для воспитанников детской хоккейной школы «Трактор» и их родителей. А вторая — для остальных болельщиков, уже под сводами арены.

Помню, когда Слава Войнов привозил Кубок. Не пришел и не сфоткался, потому что плохая примета. Если будет второй шанс привести раз Кубок, то сделаю это. Больше спасибо болельщикам за то, что пришли сегодня. — сказал хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов.

Отметим, 15 августа стало для болельщиков двойным праздником. Дата презентации Кубка совпала с южноуральским дерби. Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» встречаются на льду после летнего перерыва. Начало матча в 20:00. Трансляция доступна на сайте 1obl.tv.

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