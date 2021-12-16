«Кто-то из ребят бросит плавание». Будущие олимпийцы потеряли тренировочную базу в бассейне «Электрометаллург»

Власти обещают, что все юные спортсмены продолжат занятия

С 20 декабря прекращает работу один из немногих бассейнов Челябинска, где можно проводить тренировки по плаванию, — бассейн «Электрометаллург». Спортивный объект ждет серьезная реконструкция, отложить которую нельзя. Те, кто плавал в бассейне ради личного удовольствия, ищут другие варианты. Куда сложнее оперативно пристроить целую спортивную школу. Родители будущих олимпийцев поделились с редакцией ИА «Первое областное» своей тревогой за будущее ребят.

«Моему сыну сейчас 9 лет. Четыре года он тренируется в этом бассейне. Тренировки идут каждый день: в спортзале и на воде. У ребенка хорошие результаты и перспективы. Есть медали, стремление заниматься. В декабре наш год рождения должен пройти отбор в спортивную школу на 2022 тренировочный год. Но сейчас непонятно, продолжит ли она работать», — делится с журналистами мама юного пловца Светлана Арестова.

Женщина переживает за судьбу детей и за тренерский состав школы. И хотя семьям пообещали перевести ребят на другие спортивные площадки города, челябинка замечает, что часть детей бросят спорт, так как им будет сложно подстроиться под другой график занятий и добираться до нового места тренировок.

Опасения мамы разделяет и тренер спортивной школы олимпийского резерва № 7 по водным видам спорта Галина Яковенко.

«Конечно, я понимаю, другого выхода нет: в бассейне сложилась аварийная ситуация, подвергать опасности детей нельзя. И выгоняют нас не на улицу: часть тренировок пообещали перенести в бассейн „Строитель“ на ЧМЗ. Тренеров тоже не сокращают. Но давайте будем реалистами — часть талантливых ребят мы все-таки потеряем. Одни перейдут в другие спортшколы, другие поменяют вид спорта. А терять ребят жалко: с кем-то мы занимаемся по восемь-девять лет, и они уже стали мне как родные», — говорит Галина Яковенко.

Директор спортивной школы Иван Лильбок несмотря на аховую ситуацию держит себя в руках. Для него трудности словно вызов, который нужно преодолеть. И в том, что школа выдержит их с достоинством, руководитель не сомневается.

«Без воды никто не останется. Всех спортсменов пристроим. Все тренеры остаются работать. А возникшие трудности — это проблемы директора школы, мои проблемы», — заявил Лильбок журналисту ИА «Первое областное».

Руководство спортшколы ведет переговоры с несколькими бассейнами города. Принять ребят, оставшихся без воды, уже готов бассейн «Строитель», который был второй базой спортшколы наравне с бассейном «Электрометаллург». Лильбок уверен, что переговоры по другим площадкам будут закончены к началу следующей недели и все спортсмены продолжат тренироваться с полноценной нагрузкой.

А на этой неделе несмотря ни на что спортшкола проводит вступительные экзамены для детей на 2022 тренировочный год — планов по воспитанию юных спортсменов она не меняет.

О том, что пловцов не бросят на произвол судьбы, заявил и начальник городского управления по физической культуре, спорту и туризму Максим Клещевников.

«На базе бассейна „Ариант“ (название в наст. время — „Электрометаллург“. — Прим. ред.) тренировались спортсмены двух спортивных школ города. Все они будут распределены между бассейном „Строитель“ и бассейном ЮУрГУ и продолжат свои тренировочные занятия», — пояснил Максим Клещевников.

Впрочем, проблема спортсменов-пловцов в Челябинске, по словам Ивана Лильбока, гораздо глубже: миллионному городу катастрофически не хватает спортивных бассейнов.

К концу этого года в Челябинске планировали открыть пристрой к бассейну «Строитель» в Металлургическом районе. Работы на стройплощадке ведутся. Но пока из-за забора не видно даже стен будущего спортивного комплекса. По данным нашей редакции, сроки сдачи бассейна продлены до лета — начала осени 2022 года. Именно в эту большую ванну и планирует с осени перебраться спортивная школа олимпийского резерва № 7.

Ход строительства контролирует министерство физической культуры и спорта Челябинской области. При подготовке этого материала мы направили запрос министру. Его ответ будет опубликован.

Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном собирается строить ЧелГУ.