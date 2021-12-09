Бассейн «Электрометаллург» в Челябинске закроется на месяц

В здании проведут ремонт

С 20 декабря бассейн «Электрометаллург» (прежнее название — «Планета „Ариант“») на улице Российской полностью закрывается на ремонт. Объявление об этом опубликовано на сайте спортивного учреждения. Информацию также подтвердили в пресс-службе ЧЭМК, который владеет бассейном. Реконструкцию будут проводить в течение одного месяца.

«Мы закрываемся на плановый ремонт. Понимаем, что это решение не популярное. Обычно бассейны закрывают на ремонт летом. Но здоровье посетителей нам дороже, чем работа в новогодние праздники. Ремонт запланирован на один месяц. Приведем бассейн в соответствие нормам Ростехнадзора. Конструктивных изменений не ожидается», — прокомментировал информационному агентству «Первое областное» пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.

Средства за неиспользованные абонементы посещающим бассейн челябинцам вернут до 31 января 2022 года. Добавим, что о планах провести ремонт объекта объявлялось в сентябре 2020 года, когда говорили о завершении обновления находящегося неподалеку Дворца спорта ЧЭМК.

Как рассказали в пресс-службе ЧЭМК, необходимость ремонта назрела в том числе из-за открытия в декабре центра дзюдо «Электрометаллург» имени Дениса Ярцева. Здание располагается рядом с бассейном. Воспитанники будут раз в неделю посещать занятия по плаванию.