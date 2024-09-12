Крупный пожар на Зигальге изменил состояние почвы

Экологические характеристики исследуют ученые и сотрудники нацпарка

Ученые и сотрудники нацпарка «Зигальга» исследуют пострадавшие участки от крупного пожара, который произошел в мае прошлого года. Тогда огонь за шесть суток прошел 1024 гектара территории. Из-за ЧП почва претерпела изменения, сообщили в пресс-службе парка.



В конце лета прошла экспедиция с участием преподавателей и студентов Челябинского государственного университета. Они изучали пострадавшие от пожара участки Зигальги и возможности естественного лесовосстановления.

«В ходе исследования заложены почвенные профили для определения типа почв и выявления количества углей в верхних слоях», — отметили в пресс-службе.

Пожар существенно изменил экологические характеристики: увеличилась освещенность напочвенного покрова, резко снизилось увлажнение, показатель pH почвы сместился в сторону нейтральности, возросло общее богатство почвы и богатство почвы азотом.

Специалисты провели комплексный мониторинг.

«Участники экспедиции описали ландшафты с различными геохимическими показателями и закрепили ключевые точки для дальнейшего ежегодного мониторинга. На всех участках проведена оценка потери и восстановления ценных качеств леса (защитная от эрозионных процессов функция леса)», — добавили в нацпарке.

Благодаря этой работе можно будет планировать мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению.

Напомним, в мае 2023 года компания туристов-сплавщиков оставила на Зигальге непотушенный костер, из-за которого загорелся лес. С огнем боролись более 100 человек. Пожар удалось потушить на шестые сутки.