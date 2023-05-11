В национальном парке «Зигальга» потушили крупный пожар

С огнем боролись сотрудники МЧС, лесники и добровольцы

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области потушили крупный пожар, бушевавший почти шесть суток. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Территорию не оставят без надзора и присмотра. Следить за обстановкой будут дежурные патрули. Общими усилиями стихию удалось укротить, и мы благодарны всем, кто встал на защиту леса», — рассказали в пресс-службе.

Огонь вспыхнул в «Зигальге» 4 мая. Предположительно, причиной возгорания стала беспечность туристов-сплавщиков, которые оставили непотушенный костер. Площадь пожара составила более 140 гектаров, и боролись с огнем более 100 человек.

Областная прокуратура проводит проверку по факту пожара, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц особо охраняемой территории при подготовке к пожароопасному сезону, наличию необходимых сил и средств тушения огня.

