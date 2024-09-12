В Челябинской области обустроили экотропу «Жукова шишка»

Там туристы увидят горы и Симский пруд

В Симе Челябинской области завершили обустраивание экологической тропы «Жукова шишка» с видом на скалистые горы высотой более 300 метров и пруд. Теперь прогулка по этому месту стала удобнее, сообщили в пресс-службе учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».



Протяженность экотропы составляет 1,4 километра. Дорожка оборудована металлической лестницей, которая ведет к смотровой площадке. С нее открывается вид на Симский пруд, его окрестности и сам город.

Симский пруд является памятником природы регионального значения. Гора Жукова Шишка находится на его территории, поэтому там нужно соблюдать особый режим охраны.