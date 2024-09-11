Лось попал в объектив фотоловушки на Зигальге

Сохатый уминал траву

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В национальном парке «Зигальга» в объектив фотоловушки попал обедающий лось. Сохатый какое-то время уминал траву, а потом, словно почувствовав, что за ним наблюдают, внимательно посмотрел в камеру.



В пресс-службе нацпарка рассказали, что, несмотря на огромные рога, лось отлично маневрирует в зарослях и может разгоняться до 60 километров в час.

«Такой вот рогач попался в поле зрения одной из фотоловушек на Зигальге. И, судя по „короне“, которая украшает его голову, перед нами альфа-самец. Или претендент на это место. Занять такую позицию обладатель развесистых рогов может и без боя», — отметили в пресс-службе «Зигальги».