/ Блогер из Челябинска стала самой сексуальной женщиной России

Наталья Краснова обошла Анастасию Ивлееву, Ирину Шейк и даже Ольгу Серябкину.

Блогер и стендап-комик из Челябинска Наталья Краснова победила в первом этапе конкурса журнала MAXIM «100 самых сексуальных женщин страны». Девушка набрала 9932 голоса читателей издания. Отметим, на втором месте рейтинга другая представительница Южного Урала — топ-модель Ирина Шейк. Она набрала 9796 баллов.

Голосование окончено! Теперь дело за нами. Мы сопоставим два рейтинга: читательский и экспертный, результат — окончательный рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны 2018» — мы опубликуем в январском номере журнала MAXIM. — написали организаторы конкурса на странице голосования.

Впервые представительница Челябинска появилась на страницах популярного издания в июльском номере журнала. Еще на прошлой неделе Наталья Краснова прокомментировала свою возможную победу, отметив, что самой сексуальной женщиной станет самая неидеальная.

С кривыми зубами, с неправильно сросшейся после перелома стопой, с попой в метр объемом, с большим носом забавный очкарик. И если что, я реально на номинацию приеду в домашнем, в очках, без макияжа, без утягивающего белья, чтобы все охнули. — написала Наталья Краснова на своей странице в «Инстаграме».

На данный момент у Натальи Красновой более 2 миллионов подписчиков в «Инстаграме» и 342 тысячи подписчиков в Ютубе, где Наталья ведет собственное шоу «В постели с Красновой». Многие знают ее по участию в шоу «Камеди Баттл» на ТНТ. Популярность ей также принес вопрос о статусе блогеров в России, который она задала Владимиру Путину во время прямой линии.