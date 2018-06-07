/ Известный челябинский блогер Наталья Краснова обратилась к Путину в прямом эфире

Челябинка воодушевлена комплиментом от главы государства.

38-летняя блогер из Челябинска Наталья Краснова лично поинтересовалась у президента о том, когда блогинг станет профессией. Девушка является кандидатом наук, и ее очень волнует, почему блогер в России — это по-прежнему «не считово». Владимир Путин сделал челябинке комплимент, пообещав формализовать профессию 21 века.

Вы выглядите моложе своего возраста. Мы знаем, за счет чего живут блогеры — за счет рекламных денег. У вас, судя по всему, это хорошо получается. Так что, профессия это или нет, если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве с точки зрения соцобеспечения на будущее, то нужно поговорить. Вы правы: если это постоянная работа, государство настроено на то, чтобы формализовать это соответствующим образом. — сообщил Владимир Путин.

В своем аккаунте в Инстаграм Наталья Краснова вышла в эфир перед началом «Прямой линии». Там она рассказала подписчикам, что вместе с другими блогерами сможет пообщаться с президентом. Девушка призналась, что переживает о контексте других вопросов. После этого эфир внезапно прервался: блогерам запретил снимать неизвестный голос за кадром. Чуть позже Краснова снова запустила прямую трансляцию на своей страничке.

Я забью на все после комплимента Путина. В этот момент у меня сердце очень колотилось, хотя я часто выступаю с концертами. — рассказывает блогер в прямом эфире в Инстаграм.

Наталья Краснова известна челябинцам как участница юмористических передач «Камеди Баттл», «Стендап», где она получила известность благодаря блогам в Инстарам и на Ютубе. Наталья кандидат педагогических наук, у нее двое детей.