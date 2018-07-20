/ Известный челябинский блогер Наталья Краснова попала на обложку мужского журнала

Челябинка стала главной героиней номера.

Наталья Краснова, известная челябинка, прославившаяся благодаря чувству юмора и приятной внешности, стала звездой августовского номера журнала «Maxim». Фотографию Красновой разместили на обложке. Снимок очень приличный — челябинка будто выныривает из ванны в нижнем белье. Главную героиню номера подписали как «комика, блогера, певицу, учительницу, писателя».

С блогером и стендап-комиком Натальей Красновой оказалось так интересно беседовать, что мы даже забыли ее отснять. Пришлось потом фотографировать по памяти. — проанонсировал новый номер журнал «Maxim».

Интервью с Натальей Красновой опубликовано на 50 странице журнала. Выпуск уже в продаже.

В соцсетях блогер рассказала, что 3 года назад участвовала в пробной фотосессии для журнала, но ее назвали «неинтересной».