Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.27 +0.37 73.48 +0.35
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Известный челябинский блогер Наталья Краснова попала на обложку мужского журнала

Известный челябинский блогер Наталья Краснова попала на обложку мужского журнала

Челябинка стала главной героиней номера.
сегодня в 18:33
  |  Общество

Наталья Краснова, известная челябинка, прославившаяся благодаря чувству юмора и приятной внешности, стала звездой августовского номера журнала «Maxim». Фотографию Красновой разместили на обложке. Снимок очень приличный — челябинка будто выныривает из ванны в нижнем белье. Главную героиню номера подписали как «комика, блогера, певицу, учительницу, писателя».

С блогером и стендап-комиком Натальей Красновой оказалось так интересно беседовать, что мы даже забыли ее отснять. Пришлось потом фотографировать по памяти. — проанонсировал новый номер журнал «Maxim».

Интервью с Натальей Красновой опубликовано на 50 странице журнала. Выпуск уже в продаже.

В соцсетях блогер рассказала, что 3 года назад участвовала в пробной фотосессии для журнала, но ее назвали «неинтересной».

Общество
Совет Медведева заставил блогера Краснову пожертвовать карьерой учителя ради интернет-заработка
07.06.2018
Совет Медведева заставил блогера Краснову пожертвовать карьерой учителя ради интернет-заработка
Общество
Известный челябинский блогер Наталья Краснова обратилась к Путину в прямом эфире
07.06.2018
Известный челябинский блогер Наталья Краснова обратилась к Путину в прямом эфире
Наука
«Магистр видеоблогинга» разъяснит челябинской молодежи перспективы популярной сферы
13.02.2018
«Магистр видеоблогинга» разъяснит челябинской молодежи перспективы популярной сферы
Общество
Видеоблогер записал новогоднее поздравление в образах наркомана, бати и «Стекловаты»
29.12.2017
Видеоблогер записал новогоднее поздравление в образах наркомана, бати и «Стекловаты»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Новый митинг против изменения пенсионного возраста не собрал людей
сегодня в 20:23
Новый митинг против изменения пенсионного возраста не собрал людей
Общество
Известный челябинский блогер Наталья Краснова попала на обложку мужского журнала
сегодня в 18:33
Известный челябинский блогер Наталья Краснова попала на обложку мужского журнала
Общество
Задыхающегося копейчанина спасли с помощью операции врачи онкоцентра
сегодня в 17:57
Задыхающегося копейчанина спасли с помощью операции врачи онкоцентра
Общество
«Гелендваген» от Тимати добрался до Южного Урала
  
сегодня в 17:18
«Гелендваген» от Тимати добрался до Южного Урала
Общество
Новая группа уральских бизнесменов закончила «Школу предпринимательства»
сегодня в 17:11
Новая группа уральских бизнесменов закончила «Школу предпринимательства»
Общество
«Шелковый квартал» станет новым прогулочным местом для челябинцев
сегодня в 17:04
«Шелковый квартал» станет новым прогулочным местом для челябинцев
Общество
Дорогу возле цинкового завода перекроют на выходные
сегодня в 16:45
Дорогу возле цинкового завода перекроют на выходные
Общество
Оплатить проезд банковской картой предложили в автобусах № 15
сегодня в 16:40
Оплатить проезд банковской картой предложили в автобусах № 15
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6