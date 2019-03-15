/ Раздетый блогер проехал в бассейне по улицам сквозь метель

Мероприятие «добавило красок» в жизнь южноуральской столицы.

Челябинцы «добавили красок» в серую уральскую весну, прокатившись в купальной одежде по улицам города. Мероприятие было запланировано давно, переносить его не стали, несмотря на снег и сильный ветер 14 марта.

Чтобы не замерзнуть, челябинцы организовали себе теплый бассейн в прицепе легкового автомобиля. Его покрыли пленкой, а воду набрали на автомойке. Прицеп авторы необычной идеи взяли напрокат, а вот автомобиль ВАЗ-2104 пришлось покупать.

Все говорят, что у нас скучный город. Я хотел показать Челябинску, что люди сами могут добавить красок в жизнь и создать яркие моменты. Меня пыталась отговорить жена, но я твердо решил снять такое видео и выложить его на свой канал. — рассказа сайту «Первый областной» автор идеи Руслан Аглиулин.

Руслан Аглиулин и его друзья проехали по проспекту Ленина от площади Революции до ЮУрГУ. Видео происходящего можно посмотреть на «Онлайн ТВ».