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/ Краснова и Витя АК встретят гостей Трактор Open на красной дорожке

Краснова и Витя АК встретят гостей Трактор Open на красной дорожке

Сайт «Первый областной» проведет трансляцию праздника.
сегодня в 16:21
  |  Общество

В пятницу, 10 августа, челябинский «Трактор» проведет праздник для своих болельщиков. Хоккеисты на один вечер отвлекутся от предсезонной подготовки, чтобы принять участие в открытии хоккейного сезона. Действо состоится на площадке перед ледовой ареной имени Валерия Белоусова.

Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы интересно было всем. Фестиваль разбит на несколько тематических зон. Ведущим каждой станет один из хоккеистов. Зоны подбирались с учетом предпочтений и хобби игроков «Трактора». Специальными гостями станут блогер Наталья Краснова, рэпер Витя АК-47 и участники проекта «Песни» на ТНТ. Все они пройдутся по красной дорожке.

В рамках фестиваля состоится презентация не имеющего аналогов в КХЛ проекта — Континентальная хитовая лига. Это хит-парад популярных песен, построенный на музыкальных предпочтениях игроков «Трактора».

Сцена

Это главная развлекательная зона. Шоу-программа, команда «Трактора» и звездные гости на красной дорожке будут ждать болельщиков именно здесь. Традиционный сет сыграет голкипер «черно-белых» Василий Демченко.

Клубная зона

Здесь представлена новая коллекция клубной атрибутики и музей с интеллектуальным баттлом. В нем примут участие игроки «Трактора» и болельщики. Здесь же бариста проведет мастер-класс. Гости смогут попробовать жареное мороженое.

Игровая зона

Главной активностью здесь станет кибертурнир NHL-18. Здесь игроки хоккейного клуба «Трактор» Рихард Гюнге и Александр Бергстрем возьмутся за джойстики против лучших киберигроков. Также в этой части фестиваля будут принимать ставки на любимые треки игроков, делиться книгами и делать стрижки барберы.

Семейная зона

Позаботились организаторы и о болельщиках с детьми. Специальная зона может похвастаться мягкими креслами-мешками для родителей и активностями для детей. Здесь пройдут подвижные игры, мастер-классы от сказочных персонажей, тест-драйв квадрокоптеров, электрических самокатов, гонки на радиоуправляемых автомобилях, катание на сигвеях и шлемы виртуальной реальности.

Гастрономическая зона

Самая вкусная зона «Трактор Open»! Здесь болельщиков встретит новичок челябинского «Трактора» Александр Судницин. Он продемонстрирует поварские навыки во время приготовления мяса. Кроме того, здесь будут представлены угощения от партнеров.

Спортивная зона

В год столетия физкультурного движения на Южном Урале болельщики «Трактора» смогут поучаствовать в играх на силу и ловкость. Здесь организованы кольцеброс, хоккейная бросковая зона, дартс.

Напомним, сайт «Первый областной» проведет прямую трансляцию праздника. Те, кто не сможет присутствовать лично, получат возможность окунуться в праздничную атмосферу «предсезонки». Смотрите эфир здесь. Начало в 18 часов.

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