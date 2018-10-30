Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.77 -0.04 74.79 -0.25
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-2 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Федор Конюхов поделился новыми подробностями кругосветного плавания

Федор Конюхов поделился новыми подробностями кругосветного плавания

Экспедиция стартует уже в этом ноябре.
сегодня в 16:47
  |  Общество

Известный путешественник Федор Конюхов подробно рассказал о планах на новую кругосветную экспедицию. Путешествие начнется уже в ноябре в порту Данидин в Новой Зеландии и пройдет в три этапа. Сначала Федор Конюхов проплывет от Данидина до мыса Горн в Чили. Затем, уже в декабре следующего года, он отправится из Чили на Австралийский мыс Луин, после чего из Австралии поплывет обратно в Новую Зеландию.

Эти широты известны как «Ревущие сороковые» и «Неистовые пятидесятые» из-за плохой погоды, штормовых ветров и больших волн. Айсберги могут встречаться в любое время года по всему Южному океану. По оценкам, в водах океана более 200 тысяч айсбергов длиной от 500 метров до 180 километров и шириной до нескольких десятков километров. Учитывая температурные особенности, сильные ветры и то, что на первом этапе мне предстоит первому пройти по самому безлюдному месту на планете, — важно было продумать все детали. — отметил Федор Конюхов.

Также путешественник рассказал, что подготовка к событию заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, во время путешествия на борту лодки «Акрос» Федора Конюхова будет три системы выработки энергии — ветровая, солнечная и топливные картриджи.

По словам инженеров, лодка, на которой поплывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.

Напомним, ранее, Федор Конюхов посетил курорт «Солнечная Долина» в Миассе, где рассказал, что планирует пройти на лодке 6 тысяч миль, а первый этап, по его подсчетам, займет от 100 до 120 дней.

Общество
Федор Конюхов рассказал о новом кругосветном путешествии
  
17.10.2018
Федор Конюхов рассказал о новом кругосветном путешествии
Общество
Ночные автобусы начнут доставлять путешественников в челябинский аэропорт
31.07.2018
Ночные автобусы начнут доставлять путешественников в челябинский аэропорт
Общество
Кошка-байкер помогла своему хозяину найти жену во время путешествия
  
23.07.2018
Кошка-байкер помогла своему хозяину найти жену во время путешествия
Общество
Пассажиры пригородных поездов начнут путешествовать по местному времени
18.07.2018
Пассажиры пригородных поездов начнут путешествовать по местному времени
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» прервал трехматчевую серию поражений
сегодня в 21:25
«Трактор» прервал трехматчевую серию поражений
Общество
Судебные приставы России назвали самые распространенные долги
сегодня в 21:00
Судебные приставы России назвали самые распространенные долги
Общество
В правительстве разгорелись споры из-за штрафов за среднее превышение скорости
сегодня в 20:00
В правительстве разгорелись споры из-за штрафов за среднее превышение скорости
Хоккей
КХЛ. «Трактор» попытается реабилитироваться за обидное поражение
сегодня в 18:55
КХЛ. «Трактор» попытается реабилитироваться за обидное поражение
Культура
Четыре театра откроют свои двери для полуночников, любящих искусство
сегодня в 18:34
Четыре театра откроют свои двери для полуночников, любящих искусство
Общество
Болельщики Миасского «Торпедо» обратились к губернатору
сегодня в 17:57
Болельщики Миасского «Торпедо» обратились к губернатору
Происшествия
Автоледи не справилась с управлением и улетела в кювет в Коркино
сегодня в 17:52
Автоледи не справилась с управлением и улетела в кювет в Коркино
Общество
Федор Конюхов поделился новыми подробностями кругосветного плавания
сегодня в 16:47
Федор Конюхов поделился новыми подробностями кругосветного плавания
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6