/ Федор Конюхов поделился новыми подробностями кругосветного плавания

Экспедиция стартует уже в этом ноябре.

Известный путешественник Федор Конюхов подробно рассказал о планах на новую кругосветную экспедицию. Путешествие начнется уже в ноябре в порту Данидин в Новой Зеландии и пройдет в три этапа. Сначала Федор Конюхов проплывет от Данидина до мыса Горн в Чили. Затем, уже в декабре следующего года, он отправится из Чили на Австралийский мыс Луин, после чего из Австралии поплывет обратно в Новую Зеландию.

Эти широты известны как «Ревущие сороковые» и «Неистовые пятидесятые» из-за плохой погоды, штормовых ветров и больших волн. Айсберги могут встречаться в любое время года по всему Южному океану. По оценкам, в водах океана более 200 тысяч айсбергов длиной от 500 метров до 180 километров и шириной до нескольких десятков километров. Учитывая температурные особенности, сильные ветры и то, что на первом этапе мне предстоит первому пройти по самому безлюдному месту на планете, — важно было продумать все детали. — отметил Федор Конюхов.

Также путешественник рассказал, что подготовка к событию заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, во время путешествия на борту лодки «Акрос» Федора Конюхова будет три системы выработки энергии — ветровая, солнечная и топливные картриджи.

По словам инженеров, лодка, на которой поплывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.

Напомним, ранее, Федор Конюхов посетил курорт «Солнечная Долина» в Миассе, где рассказал, что планирует пройти на лодке 6 тысяч миль, а первый этап, по его подсчетам, займет от 100 до 120 дней.