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/ Федор Конюхов будет три месяца бороздить просторы Южного океана

Федор Конюхов будет три месяца бороздить просторы Южного океана

Кругосветное путешествие завершится к марту.
сегодня в 17:21
  |  Общество

Кругосветное путешествие Федора Конюхова официально стартовало. На весельной лодке «АКРОС» он 6 декабря пересек стартовую линию. От Новой Зеландии путешественник плывет к Мысу Горн. Федору Конюхову предстоит бороздить Южный океан еще несколько месяцев. Завершить путешествие планируют в феврале, ведь тогда в Новой Зеландии завершится лето.

Протяженность маршрута — 5 500 морских миль. Впереди у Федора Конюхова громадный Южный океан со своими неистовыми штормами, ураганными ветрами и айсбергами. Со всеми этими трудностями ему еще придется столкнуться, а сегодня у Фёдора Конюхова первая ночь в океане. Прогноз благоприятный — 10−15 узлов юго-западного ветра, зыбь 2 метра. Чистое небо. Этого погодного окна пришлось ждать ровно месяц. Команда прибыла в Новую Зеландию 5 ноября и вот, спустя месяц, появилось первое подходящее окно для старта. Команда российского путешественника еще несколько дней пробудет в Новой Зеландии, чтобы убедиться, что на борту все в порядке, все системы работают исправно, и в начале следующей недели отправится в Москву. — рассказали представители Федора Конюхова.

Напомним, подготовка к событию заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, во время путешествия на борту лодки «Акрос» Федора Конюхова будет три системы выработки энергии — ветровая, солнечная и топливные картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой поплывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.

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