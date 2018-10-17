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/ Федор Конюхов рассказал о новом кругосветном путешествии

Федор Конюхов рассказал о новом кругосветном путешествии

Путешественник готовится к очередной «кругосветке».
сегодня в 16:26
  |  Общество

Известный путешественник Федор Конюхов заложил первый камень в фундамент строительства новой часовни в «Солнечной долине». Путешественник провел пресс-конференцию в Миассе, куда он прибыл, чтобы набраться сил перед очередным плаванием.

Я люблю Тургояк, люблю Урал и город Миасс, потому что здесь живут красивые и добрые люди. До отъезда мне осталось буквально 15 дней, я улетаю в Новую Зеландию, и я пойду с Новой Зеландии, через мыс Горн, вдоль Антарктиды к Фолклендским островам. Рассчитываю на кругосветное плавание, но с заходом на Фолклендские острова. Рассчитываю пройти 6 тысяч миль. 100−120 дней я буду находиться в океане. — рассказал сайту «Первый областной» Федор Конюхов.

Напомним, последний раз Федор Конюхов посещал Миасс этим летом. Путешественник стал почетным гостем соревнований яхтсменов. Отметим, за всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удавалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн.

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