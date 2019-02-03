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/ Федор Конюхов три дня борется со штормом посреди океана

Федор Конюхов три дня борется со штормом посреди океана

Путешественник просит молиться за него.
сегодня в 11:23
  |  Общество

Путешественник Федор Конюхов, решивший совершить кругосветное путешествие по Южному океану, продолжает держать в курсе событий. Недавно он передал, что уже третьи сутки его лодка борется со штормом. Судно держит удар, но волна гигантская. Более того, по словам путешественника, на лодку постоянно обрушивается то град, то снег.

Чтобы как-то заглушить этот шум, слушаю Владимира Высоцкого в наушниках. Горячего не ел два дня, невозможно газовую печку включить, даже сидеть не получается, приходится лежать в каюте пристёгнутым защитным поясом, чтобы не бросало с борта на борт. Меня отделяет от океана 12 миллиметров обшивки корпуса, слышно, как шумит вода за бортом. А когда смотришь на карту, понимаешь, что здесь тебе никто не поможет, только на Бога, на лодку и на свои силы надежда. Прошу ваших молитв. — рассказал Федор Конюхов.

Напомним, подготовка к событию заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.

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