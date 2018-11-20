/ Кругосветное путешествие Федора Конюхова перенесли из-за шторма

Волны прибивают все к берегу.

Штаб в Новой Зеландии продолжает свою работу: друзья Федора Конюхова, среди которых именитые южноуральцы, поддерживают путешественника перед новой экспедицией. Старт путешествию намеревались дать сегодня, 20 ноября, однако помешала погода. На Южном океане, известном капризами, начался шторм. Ветер и волны обещают в ближайшие полторы недели.

Мы сейчас находимся в Новой Зеландии. Сейчас идет большой шторм, от берега отойти невозможно. Такой прогноз на ближайшие полторы недели. Поэтому сейчас стартовать не удастся. Мы старт переносим до благоприятных метеоусловий. Штаб продолжает работать. Через 100−120 дней Федор должен финишировать в районе Мыса Горн. Это 9 тысяч километров. Вся команда вылетит туда, я тоже постараюсь. — рассказал сайту «Первый областной» друг известного путешественника, президент нацпарка спорта и туризма «Тургояк», председатель совета директоров «Солнечная долина», председатель правления ЧРООО «Федерация фристайла России» Олег Сиротин.

Напомним, Федор Конюхов отправится в путешествие на лодке «Акрос». На борту будут три системы выработки энергии — ветровая, солнечная и топливные картриджи. Само путешествие пройдет в три этапа. Сначала Федор Конюхов проплывет от Данидина (Новая Зеландия) до мыса Горн в Чили. Затем, уже в декабре следующего года, он отправится из Чили на Австралийский мыс Луин, после чего из Австралии поплывет обратно в Новую Зеландию.