Коммунальщики в дождь вышли на помощь жителям Челябинской области

Они чистили ливневки и устраняли протечки на крышах

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В Челябинске и области из-за обильных и продолжительных дождей обнаружились протечки на крышах, подтопление подвалов, засорились ливневки. Жители засняли на видео коммунальщиков, которые занялись решением образовавшихся проблемам.



Сегодня в 8:15 жители дома № 27 на улице Шмакова в областном центре увидели, что подвал топит водой. Оперативная бригада слесарей ООО УК «ЮУ КЖСИ» прибыла через пять минут после обращения. К 10:20 воду удалось собрать. Там установили насос для автоматической откачки.

Сотрудники управляющей организации ООО «Доверие Мирное» при осмотре домов заметили большое скопление воды на кровле над первым подъездом дома № 25 на улице Мира. Это произошло из-за засора ливневки. Рабочие решили проблему, предотвратив затопление подъезда.

В Ленинском районе рабочие ООО УК «Ленком», ООО УК «Ленар», ООО «УК Ленинского района — 7» также осмотрели дома, которые обслуживают. Ливневки прочистили на Дзержинского, 99, Вагнера, 88, 110 и Набережной, 14.

Крышами занимаются и в Южноуральске. Там сотрудники ООО «Жилсоюз Южноуральск» закрывает слуховые окна на чердаках, чтобы их не топил косой дождь с ветром. В местах образования луж укладывают временные поддоны из досок, чтобы горожане могли пройти по тротуарам и к своим подъездам.

Аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций работают в круглосуточном режиме, в том числе в выходные дни.

Напомним, непростая ситуация из-за дождей сложилась в Ленинском районе Челябинска. Там подтопило восемь многоквартирных домов. Для пострадавших в общеобразовательной школе № 75 развернули пункт временного размещения с горячим питанием. Там людям оказывают помощь специалисты, организованы спальные места на 70 койко-мест.

Вода добралась до администрации Долгодеревенского, затопив подвал военкомата. С последствиями водной стихии помогают бороться сотрудники МЧС.

Напомним, дожди в Челябинской области продлятся минимум еще три дня. МЧС попросило жителей с аккуратностью использовать электроприборы и в случае скачков напряжения обесточить их. Взрослым рекомендовали следить за детьми. Южноуральцам также посоветовали обходить стороной деревья, баннеры и слабо укрепленные конструкции. В случае экстренной ситуации звоните по телефонам 101 и 112.