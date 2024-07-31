В Челябинске резко вырос спрос на дождевики

В некоторых магазинах уже пустые полки

Челябинская область в минувшие выходные оказалась в эпицентре циклона. Он принес ливни с огромным количеством осадков. В ближайшем прогнозе — снова дожди. В такие дни спасением для многих является дождевик. Как выяснило ИА «Первое областное», в Челябинске резко вырос спрос на эту защитную одежду. Однако он распределился неравномерно — где-то дождевики раскупили полностью, а в некоторых магазинах их достаточно.

Глядя на прогноз погоды и понимая, что требуется дождевик, первым делом устремляются в ближайшие магазины. Можно, конечно, заказать этот аксессуар на маркетплейсе, но надо ждать доставку. Ливни и дождевик — это про здесь и сейчас.

В «Обновке» на северо-востоке дождевиков совсем нет, и не было их. Предлагают только зонты, которых на витрине штук 20—30. В таком же магазине на другом конце города дождевиков много.





В гипермаркетах «Лента» похожая ситуация. В одном остались только два дождевика-плаща по высокой цене.

«Да, из-за дождей раскупили. Четыре вида дождевиков! Остались только две штуки. Вон там, где мягкие игрушки»,— сокрушается продавец магазина.





Судя по сайту сети, в некоторых гипермаркетах все же есть дождевики. Правда, пончо — милые, но с открытыми руками и низом не до колена. Привычные, в виде плаща, закончились. В гипермаркете «Ашан» дождевиков достаточно, представлено три вида.

В «Галамарте» в центре города остались только детские дождевики. К зонтам, кажется, не притрагивались, потому что их много. В других магазинах сети дождевиков считаные штуки, как для взрослых, так и для детей.

«Для взрослых раскупают», — коротко ответила продавец, пожав плечами.





В «Фикс прайсе», как в центре, так и в других районах, вариантов много и самых разных. В одном из магазинов насчитали штук десять. В Ленинском районе, наиболее пострадавшем в Челябинске из-за дождевого паводка, защитную одежду все-таки можно найти. В «Галамарте» рядом с озером Смолино прямо на кассе было сразу несколько штук. В «Фикс прайсе» вблизи улицы Энергетиков тоже есть.





Несмотря на повышенный спрос, цены на дождевики не подняли. Они так и стоили от 80 рублей в зависимости от вида. Однако новые поставки могут быть уже по повышенной стоимости — закон рынка.

Высокий спрос подтверждают и в сервисе «Авито». Как нам рассказали, в Челябинской области продажи одежды для защиты от дождя значительно увеличились. Мужские плащи и дождевики в июле покупали на 41% чаще, чем в июне. Продажи женских аксессуаров выросли на 53%. Кроме того, зонты в июле этого года жители Челябинской области приобретали на 70% чаще, чем в июне. Мужские сапоги продавались на 15% чаще, чем в июне, а женские — на 67%. Зонты и сапоги в магазинах нам встречались, но везде их было в достатке. Впрочем, зонт вряд ли хорошее средство для защиты от ливня, к тому же еще и при сильном ветре.





Чтобы выбрать хороший дождевик, важно обращать внимание на материал и вид. Плащ защитит большую часть тела, но может помешать движениям и вызвать парниковый эффект. С курткой промокнут ноги. Пончо поможет обезопасить от дождя еще и рюкзак или сумку, но такой дождевик короткий, хотя и обеспечивает вентиляцию. Кнопки часто отрываются от материала, а липучки теряют свои свойства при длительном намокании.

Дождевики из тонкого полиэтилена быстро рвутся, однако вполне подходят для передвижения по городу. Если материал толще, это даст уверенности, что промокнуть не получится. Другие водонепроницаемые дождевики сделаны из ПВХ, EVA и PEVA. Есть водоотталкивающие, из нейлона или полиэстера, а также из мембранных материалов. Такие дождевики надежнее, но и стоят дороже. Многие, конечно, в первую очередь ориентируются на цену и привлекательность. Но не стоит забывать, что этот аксессуар должен быть практичным и надежным, чтобы защищать от дождя не пару дней, а подольше.