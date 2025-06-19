Комики Вован и Лексус приедут в Челябинск на «Молфест-2025»

Еще одним хедлайнером фестиваля станет блогер и дизайнер Артемий Лебедев

Стали известны хедлайнеры фестиваля «Молфест-2025» в Челябинске. На встречу с южноуральской молодежью приедут дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник Артемий Лебедев, а также комики и пранкеры Вован и Лексус, сообщают в оргкомитете фестиваля.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в этом году челябинский фестиваль впервые проходит под эгидой Росмолодежи, и в этой парадигме на площади Революции 28 июня будут организованы четыре тематические зоны.

В пространстве «Знай» можно будет возможность обсудить актуальные темы с лекторами, в том числе всероссийского уровня, принять участие в интеллектуальных квизах, посетить площадки от ведущих высших и средне-специальных учебных заведений региона.

Зона «Люби» будет посвящена творчеству и спорту во всех их проявлениях. Здесь пройдут, в том числе чемпионаты по брейкингу, хип-хопу и граффити, Летний кубок КВН, будут работать открытый микрофон для творческой молодежи «Таланты с Юга Урала» и огромное количество площадок от добровольческих и общественных организаций области.

В пространстве «Гордись» гости смогут встретиться с успешными представителями профессий, героями нашего времени и теми, кто каждый день делает жизнь страны и региона лучше, а на площадке «Приумножай» — обсудить, как молодежь может внести вклад в развитие региона.

Завершится «Молфест-2025» выступлением музыкальной группы Cream Soda.

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