«Молфест» в Челябинске станет площадкой для расширения кругозора и возможностей

Все мероприятия Дня молодежи-2025 пройдут в концепции «Знай. Люби. Гордись. Приумножай»

Впервые в Челябинске фестиваль «Молфест» пройдет под эгидой Федерального агентства по делам молодежи, а значит, в единой концепции «Знай. Люби. Гордись. Приумножай», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Концепция объединяет четыре ключевых аспекта: знание истории страны и гордость за достижения дедов и прадедов, уважения к традициям и сохранение памяти, любви к Родине через личную вовлеченность и ответственность, переход к созидательной активности, которая приумножит те достижения, которыми богата Россия, говорят в оргкомитете.

В Челябинске эти постулаты будут реализованы при помощи пространства «Знай» от Общества «Знание» — там гости фестиваля смогут принять участие в просветительских встречах с лидерами общественного мнения, деятелями культуры, искусства и медиа. Также запланированы мастер-классы по направлениям обучения естественно-научной тематики и патриотическая викторина, можно будет узнать побольше о молодежной политике и, например, бесплатном IT-обучении в Челябинской области.

В пространстве «Люби» в Челябинске пройдут Открытый микрофон «Таланты с Юга Урала», Летний Кубок КВН, концертная программа «Энергия будущего», Арт-терапия «Рисунок состояния» и многое другое.

Площадка «Приумножай» станет местом перехода от знаний и гордости к действиям. В Челябинской области данное пространство станет точкой проведения полезной программы: сбора гуманитарной помощи, написания писем для военнослужащих специальной военной операции, проведения субботников и других активностей.

Также в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи «Молфест», молодые жители региона получат возможность посетить производственные площадки и промышленные объекты области. Это позволит молодым людям ближе ознакомиться с работой современных промышленных комплексов, технологиями и методами организации производственных процессов.

«Впервые мероприятие проходит совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Такое партнерство открывает уникальные перспективы для каждого жителя региона. Мы ставим цель расширить кругозор и понимание тех возможностей, которые есть у каждого молодого человека на Южном Урале», — рассказал министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию, которая будет доступна на сайте деньмолодежи2025.рф.