Челябинские единороссы собрали для мобилизованных 430 спальных мешков

Грузовик со снаряжением уже отправился в чебаркульский гарнизон

С 30 сентября по 10 октября жители Челябинской области передали в местные отделения партии «Единая Россия» 432 комплекта из спальных мешков и туристических ковриков. Вещи сегодня, 11 октября, отправлены в чебаркульский гарнизон, снаряжение предназначено для проходящих в Чебаркуле боевое слаживание мобилизованных резервистов. Сбор помощи солдатам продолжается, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, 30 сентября, после визита в чебаркульскую танковую дивизию, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой помочь мобилизованным и первым сдал в пользу резервистов свои спальник и теплоизолирующий коврик. К сбору подключилось реготделение «Единой России», секретарем которого является Алексей Текслер.

«Первые спальники нам понесли буквально через 30 минут после публикации в телеграм-канале Алексея Леонидовича. Пришлось организовать круглосуточное дежурство, люди обращались после работы, поздним вечером, в выходные», — рассказал Первому областному информагентству руководитель регионального исполкома ЕР Денис Моисеев.

Партийцы сразу предупреждали благотворителей: необходимы мешки, рассчитанные на температуру от −10 градусов и ниже. Летнее снаряжение не принимали: впереди зима, солдаты должны быть снаряжены по сезону. По словам Дениса Моисеева, 432 комплекта — это подарки именно от частных лиц.

«Дарили не только спальники. В мешки засовывали письма, пожелания солдатам. Одна бабушка принесли собственноручно связанные теплые носки, в каждую пару положила еще по пачке жевательной резинки. Словом, поддержка абсолютная», — отмечает Денис Моисеев.

С Моисеевым согласен депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин.

«Мобилизованные признаются: самое трогательное в помощи — письма от детей. Когда ребенок пишет незнакомому мужчине, что ждет его с победой, — это невероятно мотивирует. Что касается снаряжения... Армия снабжает наших ребят нормально. Но они ведь наши защитники, это святая обязанность каждого — создать для них все условия. „Народ и армия едины“ — это сегодня не просто лозунг, это жизнь», — говорит Дмитрий Вяткин.

Грузовик со спальниками и ковриками уже ушел в чебаркульский гарнизон. Как рассказали в реготделении «Единой России», сейчас к сбору подключились еще и предприятия. Так что «посылка» для мобилизованных — далеко не последняя.