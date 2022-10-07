Швеи-волонтеры из Челябинской области помогают экипировать резервистов

Мастерицы уверяют, что даже на обычной бытовой машинке можно сшить много полезных вещей

В соцсетях набирает обороты движение швей-волонтеров. Желающие помочь мобилизованным мужчинам объявляют о совместной закупке ткани, пошиве теплых вещей и спальников. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с некоторыми мастерицами и узнал, как продвигается их дело.

Теплая посылка

Жительница Снежинска Инна Соколова до недавнего времени шила только для себя и своей многодетной семьи. Но как только узнала, что резервистам нашего региона нужны надежные спальники, то почти сразу взяла на себя роль швейного волонтера. Вместе с сестрой закупила ткань, длинные замки-молнии — и взялась за дело. За три дня на своей бытовой швейной машинке женщина сшила восемь спальников и останавливаться на этом не планирует.

«Ткань выбирали такую, чтобы спальник был легким, быстро высыхал. Верхний слой — дюспо, середина — надежный утеплитель, который подойдет и для морозов. Внутренний слой сперва попробовала делать из бязи, но затем перешла на флис, он теплее и уютнее», — говорит швея.

За последнюю неделю вырос спрос не только на спальники, но и на ткань для них. Цена на текстиль тоже не стоит на месте. Сейчас пошив одного спальника обходится женщине примерно в 2,5 тысячи рублей. Поэтому Инна решила закупить ткань не отрезами, а рулонами по 40—50 метров. Это и удобнее, и намного выгоднее.

Сшитые спальники Инна относит в один из снежинских пунктов сбора помощи для резервистов. Иногда жены мобилизованных горожан сами приходят к швее за теплой посылкой. Слух о работе Инны быстро разнесся по «запретке». Неравнодушные горожане начали предлагать свою поддержку, что сейчас очень кстати.

«Шьем для наших»

Еще один снежинский швейный волонтер Людмила Стахеева работает за швейной машинкой вместе с другими добровольцами из разных городов Челябинской области. Неформальное объединение получило название «Шьем для наших». Точка сбора важных для резервистов вещей находится в Челябинске, но вещи для мобилизованных ребят сюда везут швеи из Снежинска, Златоуста, Озерска, Кыштыма, Каслей…

Швеи-волонтеры координируются с помощью телеграм-канала. Вместе закупают ткань, обмениваются выкройками, подсказывают друг другу. У каждой из них свои функции: одни кроят, другие шьют, третьи занимаются логистикой. Организаторы взаимодействуют с десятками швей, которые берут заказы и выполняют их на безвозмездной основе.

«Швейного образования у меня нет, но я уже в этом деле не новичок. Много шью для своей семьи. Сейчас наше оружие — это иголка и нитка. Некоторые ребята на спецоперации с лета, и теплые вещи им очень нужны. Шьем термобелье, балаклавы, шапки, толстовки, стельки, нижнее белье, шерстяные пояса, белые отличительные знаки на рукава, пятиточечные подушки для сиденья. Очень много разного в комплекты собираем. Парни еще просили трехпалые варежки: их делаем теплыми и с наружными швами, чтобы ничего не мешало», — поясняет Людмила.

Объединение «Шьем для наших» действует около двух недель, но число его участниц постепенно растет. На днях в него вошли еще четыре снежинские девушки. Людмила помогает им освоиться, консультирует очно и онлайн. Девушка уверена: не важно, какие швейные навыки есть у человека; главное — чтобы было желание помочь и готовность освоить пошив несложных вещей.

Помощь со всех городов

Поддержку мобилизованным готовы оказать жители всего региона. В городских соцсетях регулярно появляются сообщения о пошиве и сборе теплых вещей для резервистов. К примеру, житель Златоуста Алексей Сидоров шьет и отправляет в качестве гуманитарной помощи теплые шапки.

В Магнитогорске Ольга Демьяненко объединила 40 женщин: совместными усилиями они шьют термобелье и другие важные вещи, необходимые мобилизованным.

О том, какой спальник лучше выбрать для мобилизованного, чтобы резервист чувствовал себя комфортно даже зимой, мы писали здесь.