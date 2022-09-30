40 жительниц Магнитогорска объединились, чтобы сшить термобелье мобилизованным

За два дня швеи подготовят десятки комплектов подштанников, кофт и шапок

«Чем я лично могу помочь нашим ребятам, которые заботятся о будущем наших детей? Собрать девочек, предоставить им помещение, оборудование и ткань и отшить комплекты теплого белья»,

— написала женщина на странице в соцсети.

«Каждая из нас понимает, что там может оказаться папа, брат, любимый муж или сын. Они уехали отстаивать права нашей Родины. Я уверена, что государство делает все, чтобы нашим бойцам было комфортно. Но им важна забота и наше участие, чтобы они чувствовали поддержку родного дома»,

— отметила благотворительница.

Жительница Магнитогорска Ольга Демьяненко объединила более 40 человек для шитья термобелья мобилизованным. Материал уже закуплен, за выходные должны управиться и передать одежду солдатам, рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Ольга.Ольга занимается шитьем уже 11 лет, а также обучает работе на швейной машинке в собственной школе. В создании одежды для мобилизованных парней у женщины нет какой-то личной истории. «Просто, — говорит, — чувствую, что могу помочь, поэтому и помогаю».Швея уже выкупила 80 метров флиса. Этого, по ее словам, хватит на 20—30 комплектов термобелья — подштанников, кофт и шапок. Добровольцы для создания одежды нашлись быстро — за пару дней вызвались помочь около 40 женщин, многие из которых — ученицы Ольги.Все комплекты швеи успеют подготовить до понедельника, поделилась Ольга. Дарить вещи планируют тем, кто только сейчас отправляется на боевое слаживание. Если останутся невостребованные комплекты — отправят ребятам, которые ранее отбыли из Челябинска.