В Верхнем Уфалее сошьют тысячу спальных мешков для военнослужащих

Заказ выполняет местное предприятие

ООО «Уфалейский трикотаж» присоединилось к изготовлению амуниции для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Предприятие сошьет тысячу спальных мешков для солдат, сообщает газета «Уфалейский рабочий».

Контракт заключили 10 октября. По словам директора фабрики Алены Башиной, первую партию отгрузят уже на этой неделе. Весь заказ планируют выполнить в течение месяца.

«Мы постараемся выполнить его быстрее и в начале ноября завершить работу. Безусловно, это довольно непростое изделие, которое требует много труда и большого количества материалов. Да и количество немалое — 1000 штук. Но в данном случае главное для нас — оказать реальную помощь нашим ребятам, которые выполняют свой долг по защите Родины. Рады, что у нас появилась такая возможность», — рассказала Алена Башина.

На предприятии рассказали, что в пошиве спальников задействованы 30 человек, это весь коллектив.

Накануне на аппаратном совещании глава городского округа Сергей Тарасов сообщил, что администрация и депутатский корпус приняли совместное решение подписать с «Уфалейским трикотажем» договор на изготовление 300 спальников.



Напомним, ранее челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» получил срочный заказ от администрации города — студенты и педагоги начали отшивать спальные мешки для мобилизованных южноуральцев.