«Холодное, невкусное и некрасивое»: Роспотребнадзор озвучил претензии к бесплатному питанию в челябинских школах

Поварам пригрозили внеплановыми проверками

С сентября 2020 года ученики начальных классов по всей России получают бесплатный школьный обед. Свои претензии к поварам на этой недел озвучил Роспотребнадзор по Челябинской области.

«Есть жалобы от родителей, и в ряде случаев они оправданны. Во время поверок мы столкнулись с тем, что питание не является горячим (не соблюдены температурные нормы), оно невкусное (не соблюдается технология приготовления, качество блюд неудовлетворительное) и оно некрасивое, не имеет эстетичного вида. В одной тарелке могут лежать запеканка, салат и хлеб. Это неприемлемо», — заявила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Вероника Макарова.

Ведомство уже проверило треть всех школ области. Проверки будут продолжены в следующем году. А если жалобы на какой-то общепит будут поступать снова и снова, ревизоры заглянут туда вне плана.

«Дети приходят в начальную школу, уже имея представление о правильном питании, которое им прививали в садике. Там их кормили вкусно, красиво накрывали на стол, все было правильной температуры. То, что сейчас зачастую происходит в школьных столовых, формирует у них неправильные образцы поведения и восприятия пищи», — признала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Напомним, в школах Челябинской области, помимо комплексного обеда, ученики начальной школы получают бесплатное молоко.