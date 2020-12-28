Учителя из Челябинской области получат надбавку в размере 15 тысяч рублей

Речь идет о советниках директоров по воспитательной работе

В 2021 году в школах Челябинской области появится должность советника директора по воспитательной работе. При этом каждый советник получит ежемесячную надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

«Нововведение накануне озвучил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Подробности пока неизвестны. Официальных распоряжений на этот счет в регион не поступало. Все должно проясниться уже после праздников. Но наша область совершенно точно вошла в проект, хотя открыто об этом власти не заявляли», — рассказал Первому областному информационному агентству собственный источник в правительстве региона.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» — составная часть нацпроекта «Образование». Челябинская область вошла в число десяти регионов РФ, которые обкатают его в пилотном режиме.

Известно, что в школах появятся воспитатели и вожатые, которые будут помогать классным руководителям проводить воспитательную работу среди детей. Курировать их работу, видимо, будет отдельный советник директора. Все воспитатели и вожатые пройдут соответствующее обучение. Говорят, лучшие смогут пройти стажировку в «Артеке».

Отдельных уроков по патриотизму у детей не будет. О вечных ценностях школьникам будут рассказывать между делом.

