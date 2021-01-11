С 2021 года в России изменились правила поступления в первый класс. Приемная кампания в школах теперь начинается гораздо позже, а братья и сестры имеют льготы при зачислении. Подробнее об этом читайте в материале информационного агентства «Первое областное».
ДВЕ ВОЛНЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Приемная кампания для первоклашек много лет стартовала 1 февраля. С 2021 года ее начало сдвигается на апрель. При этом в школах по-прежнему сохраняются две волны зачисления:
— с 1 апреля по 30 июня — для тех, кто поступает в школу по прописке;
— с 6 июля по 5 сентября — для тех, кто поступает на оставшиеся места.
Списки жилых домов, закрепленных за школой, хоть и редко, но все же меняются. Чтобы удостовериться, что вы подходите по прописке, необходимо найти свежий список.
Обычно перечень жилых домов, закрепленных за школой, утверждается властями города или муниципального района, и незадолго до старта кампании публикуется на сайте администрации. Школы также должны продублировать этот список на своем сайте.
В этом году свежие списки должны быть опубликованы не позднее 15 марта.
БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ СТОИТ ПОТОРОПИТЬСЯ
Еще одно важное нововведение года — это льготное зачисление в одну школу младших сестер и братьев.
Сегодня нередки случаи, когда дети из одной семьи учатся в разных местах. Это и неудобно, и порой накладно для родителей. С 2021 года младшие сестры и братья имеют приоритет при зачислении в школу, где уже учатся старшие дети из той же семьи. Даже если семья не относится к школе по прописке.
Независимо от прописки такие семьи должны подавать заявление в школу уже во время первой волны зачисления. И желательно как можно раньше. Если все места будут заняты, в зачислении могут и отказать. Не выбрасывать же на улицу тех первоклашек, кто уже был зачислен и никакие законы при поступлении не нарушал.
Кстати, вторая волна зачисления в школу «не по прописке» может начаться раньше. Если директор видит, что дети из окрестных домов уже подали заявления в школу, он может смело объявлять старт дополнительного набора. Но информация о второй волне зачисления должна быть опубликована на сайте школы.
ЗАНЯТЬ ОЧЕРЕДЬ МОЖНО И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Если вы собираетесь поступать в школу, где желающих учиться больше, чем мест, стоит подать электронное заявление. Записаться в школу дистанционно можно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» или через Региональный портал государственных услуг Челябинской области (по оценкам родителей, лучше всего использовать первый сервис — он более понятный и не дает сбоев).
Оба сервиса дистанционной записи также начнут работу 1 апреля.
Если необходимости в спешке нет, лучше писать заявление по старинке — в кабинете директора. Так как дистанционное заявление все равно придется подтверждать личным визитом в школу. Оригиналы всех документов следует предъявить в течение недели после записи.
График работы приемных комиссий в школах должен быть опубликован на сайте школы. Обычно это два дня в неделю.
Иногда родители оформляют ребенка в школу по прописке, а летом пытаются подать еще одно заявление в более престижную школу на оставшиеся места. Поступить сразу в две школы, увы, не получится. Если ребенка зачислили по прописке, компьютерная программа не даст подать заявление во вторую школу. Первое заявление придется снять.
Уже в феврале можно потренироваться на edu-74.ru. Но обрабатывать эти заявления в школах не будут и к середине марта их полностью удалят из программы.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ
При поступлении в школу необходимо предоставить три документа:
— свидетельство о рождении ребенка;
— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;
— паспорт родителя или законного представителя.
У детей с ограниченными возможностями также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).
Сдавать медкарту ребенка на этом этапе не нужно.
ОТМЕНЯТ ЛИ НАБОР ПО ПРОПИСКЕ В ОПОРНЫЕ ШКОЛЫ РАН
Два года назад несколько школ Челябинской области получили статус опорных школ РАН. Это магнитогорская школа № 5 с углубленным изучением математики, три челябинских лицея (физико-математический лицей № 31, лицей № 77 и лицей № 11) и гимназия № 80.
Говорили, что в будущем здесь отменят набор в первый класс по прописке. Но пока каждая из этих школ будет набирать первоклассников по общим правилам — по прописке и на оставшиеся места.
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