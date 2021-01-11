Первоклашка-2021: инструкция по применению

Что изменилось в правилах подачи заявлений на прием в первый класс в Челябинске





ДВЕ ВОЛНЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ



Приемная кампания для первоклашек много лет стартовала 1 февраля. С 2021 года ее начало сдвигается на апрель. При этом в школах по-прежнему сохраняются две волны зачисления:



— с 1 апреля по 30 июня — для тех, кто поступает в школу по прописке;



— с 6 июля по 5 сентября — для тех, кто поступает на оставшиеся места.



Списки жилых домов, закрепленных за школой, хоть и редко, но все же меняются. Чтобы удостовериться, что вы подходите по прописке, необходимо найти свежий список.



Обычно перечень жилых домов, закрепленных за школой, утверждается властями города или муниципального района, и незадолго до старта кампании публикуется на сайте администрации. Школы также должны продублировать этот список на своем сайте.



В этом году свежие списки должны быть опубликованы не позднее 15 марта.



БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ СТОИТ ПОТОРОПИТЬСЯ



Еще одно важное нововведение года — это льготное зачисление в одну школу младших сестер и братьев.



Сегодня нередки случаи, когда дети из одной семьи учатся в разных местах. Это и неудобно, и порой накладно для родителей. С 2021 года младшие сестры и братья имеют приоритет при зачислении в школу, где уже учатся старшие дети из той же семьи. Даже если семья не относится к школе по прописке.



Независимо от прописки такие семьи должны подавать заявление в школу уже во время первой волны зачисления. И желательно как можно раньше. Если все места будут заняты, в зачислении могут и отказать. Не выбрасывать же на улицу тех первоклашек, кто уже был зачислен и никакие законы при поступлении не нарушал.



Кстати, вторая волна зачисления в школу «не по прописке» может начаться раньше. Если директор видит, что дети из окрестных домов уже подали заявления в школу, он может смело объявлять старт дополнительного набора. Но информация о второй волне зачисления должна быть опубликована на сайте школы.



ЗАНЯТЬ ОЧЕРЕДЬ МОЖНО И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



Если вы собираетесь поступать в школу, где желающих учиться больше, чем мест, стоит подать электронное заявление. Записаться в школу дистанционно можно через государственную информационную систему



Оба сервиса дистанционной записи также начнут работу 1 апреля.



Если необходимости в спешке нет, лучше писать заявление по старинке — в кабинете директора. Так как дистанционное заявление все равно придется подтверждать личным визитом в школу. Оригиналы всех документов следует предъявить в течение недели после записи.



График работы приемных комиссий в школах должен быть опубликован на сайте школы. Обычно это два дня в неделю.



Иногда родители оформляют ребенка в школу по прописке, а летом пытаются подать еще одно заявление в более престижную школу на оставшиеся места. Поступить сразу в две школы, увы, не получится. Если ребенка зачислили по прописке, компьютерная программа не даст подать заявление во вторую школу. Первое заявление придется снять.



Уже в феврале можно потренироваться на edu-74.ru. Но обрабатывать эти заявления в школах не будут и к середине марта их полностью удалят из программы.



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ



При поступлении в школу необходимо предоставить три документа:



— свидетельство о рождении ребенка;



— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;



— паспорт родителя или законного представителя.



У детей с ограниченными возможностями также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).

Сдавать медкарту ребенка на этом этапе не нужно.



ОТМЕНЯТ ЛИ НАБОР ПО ПРОПИСКЕ В ОПОРНЫЕ ШКОЛЫ РАН



Два года назад несколько школ Челябинской области получили статус опорных школ РАН. Это магнитогорская школа № 5 с углубленным изучением математики, три челябинских лицея (физико-математический лицей № 31, лицей № 77 и лицей № 11) и гимназия № 80.

Говорили, что в будущем здесь отменят набор в первый класс по прописке. Но пока каждая из этих школ будет набирать первоклассников по общим правилам — по прописке и на оставшиеся места.

С 2021 года в России изменились правила поступления в первый класс. Приемная кампания в школах теперь начинается гораздо позже, а братья и сестры имеют льготы при зачислении. Подробнее об этом читайте в материале информационного агентства «Первое областное».Приемная кампания для первоклашек много лет стартовала 1 февраля. С 2021 года ее начало сдвигается на апрель. При этом в школах по-прежнему сохраняются две волны зачисления:— с 1 апреля по 30 июня — для тех, кто поступает в школу по прописке;— с 6 июля по 5 сентября — для тех, кто поступает на оставшиеся места.Списки жилых домов, закрепленных за школой, хоть и редко, но все же меняются. Чтобы удостовериться, что вы подходите по прописке, необходимо найти свежий список.Обычно перечень жилых домов, закрепленных за школой, утверждается властями города или муниципального района, и незадолго до старта кампании публикуется на сайте администрации. Школы также должны продублировать этот список на своем сайте.В этом году свежие списки должны быть опубликованы не позднее 15 марта.Еще одно важное нововведение года — это льготное зачисление в одну школу младших сестер и братьев.Сегодня нередки случаи, когда дети из одной семьи учатся в разных местах. Это и неудобно, и порой накладно для родителей. С 2021 года младшие сестры и братья имеют приоритет при зачислении в школу, где уже учатся старшие дети из той же семьи. Даже если семья не относится к школе по прописке.Независимо от прописки такие семьи должны подавать заявление в школу уже во время первой волны зачисления. И желательно как можно раньше. Если все места будут заняты, в зачислении могут и отказать. Не выбрасывать же на улицу тех первоклашек, кто уже был зачислен и никакие законы при поступлении не нарушал.Кстати, вторая волна зачисления в школу «не по прописке» может начаться раньше. Если директор видит, что дети из окрестных домов уже подали заявления в школу, он может смело объявлять старт дополнительного набора. Но информация о второй волне зачисления должна быть опубликована на сайте школы.Если вы собираетесь поступать в школу, где желающих учиться больше, чем мест, стоит подать электронное заявление. Записаться в школу дистанционно можно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» или через Региональный портал государственных услуг Челябинской области (по оценкам родителей, лучше всего использовать первый сервис — он более понятный и не дает сбоев).Оба сервиса дистанционной записи также начнут работу 1 апреля.Если необходимости в спешке нет, лучше писать заявление по старинке — в кабинете директора. Так как дистанционное заявление все равно придется подтверждать личным визитом в школу. Оригиналы всех документов следует предъявить в течение недели после записи.График работы приемных комиссий в школах должен быть опубликован на сайте школы. Обычно это два дня в неделю.Иногда родители оформляют ребенка в школу по прописке, а летом пытаются подать еще одно заявление в более престижную школу на оставшиеся места. Поступить сразу в две школы, увы, не получится. Если ребенка зачислили по прописке, компьютерная программа не даст подать заявление во вторую школу. Первое заявление придется снять.Уже в феврале можно потренироваться на edu-74.ru. Но обрабатывать эти заявления в школах не будут и к середине марта их полностью удалят из программы.При поступлении в школу необходимо предоставить три документа:— свидетельство о рождении ребенка;— документ о регистрации по месту жительства или временную прописку;— паспорт родителя или законного представителя.У детей с ограниченными возможностями также попросят заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). У мигрантов — дополнительные бумаги (перечень можно узнать в самой школе).Сдавать медкарту ребенка на этом этапе не нужно.Два года назад несколько школ Челябинской области получили статус опорных школ РАН. Это магнитогорская школа № 5 с углубленным изучением математики, три челябинских лицея (физико-математический лицей № 31, лицей № 77 и лицей № 11) и гимназия № 80.Говорили, что в будущем здесь отменят набор в первый класс по прописке. Но пока каждая из этих школ будет набирать первоклассников по общим правилам — по прописке и на оставшиеся места.