Власти уточнили дату начала зимних каникул в школах Челябинской области

Рассказываем, у кого отдых начнется позже других

Во вторник, 22 декабря, Алексей Текслер проводил заседание областной комиссии по предупреждению ЧС, на которую съехались главы всех территорий, и попросил Минобр области еще раз озвучить дату начала зимних каникул.

«Все оценки за четверть должны быть выставлены уже в пятницу и в субботу, 25 и 26 декабря. Если школа работает по триместрам, оценки не выставляются, но учебный процесс завершается. На следующей неделе — 28, 29 и 30 декабря — школа проводит дополнительные мероприятия, если в них есть необходимость. Так, к примеру, может работать продленка с горячим питанием для учащихся начальной школы. Могут проводиться новогодние праздники. Можно вести индивидуальную работу с теми детьми, кто болел и отстал от программы, а также с теми, кто готовится к олимпиадам, которые начнутся сразу после каникул», — пояснила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Алексей Текслер заметил, что эти рекомендации общие и должны выполняться во всех территориях региона.