В какие страны могут улететь в отпуск южноуральцы?

Рассказываем о последних изменениях, которые касаются туристов

Каждый день лента новостей пестрит изменениями, которые касаются туристов. Послабление антиковидных требований, отмена карантинов, открытие авиасообщения с новыми странами, введение электронных путевок — эту и другую полезную информацию для тех, кто собирается в отпуск за границу, собрал журналист ИА «Первое областное».

В какие страны можно улететь?

Турция. Страна ждет российских туристов и делает все для того, чтобы поток отдыхающих был больше: накануне власти отменили справку с ПЦР-тестом для непривитых туристов. Теперь для отпуска в Турции потребуется только загранпаспорт.

Правда, по возвращении в Россию туристы без прививки по-прежнему должны сдать ПЦР-тест в течение трех дней, а результаты загрузить на портал госуслуг. Туристы уже направляют обращения главе Ростуризма с просьбой отменить эту меру.

С 7 июня Red Wings запускает рейсы из Челябинска в Стамбул. Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Рейсы из Челябинска будут отправляться каждую неделю по вторникам. Время в пути составит 5 часов 15 минут. Также из областного центра можно улететь «пакетным туром» в Анталью.

Египет . С 13 июня собственную полетную программу в Шарм-эль-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Nordwind Airlines запускает туроператор PEGAS Touristik. В настоящее время туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на базе туристической перевозки предлагают операторы FUN&SUN (в сотрудничестве с Egypt Air), «Библио-Глобус» (на крыльях авиакомпании Red Wings) и TEZ TOUR — на рейсах авиакомпании IFly. Таким образом, чартерная программа PEGAS Touristik в Египет стала четвертой на туристическом рынке, сообщает Ассоциация туристических организаций России.





Таиланд . Власти Таиланда отменили с 1 июня карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. Туристам с прививкой для въезда потребуется медицинская страховка, покрывающая расходы на 10 тыс. долларов. Что касается непривитых туристов, то им также потребуется медстраховка, а вместо сертификата им необходимо предоставить отрицательный результат антиген-теста или ПЦР-теста, сделанных за 72 часа до вылета в королевство.

Российские туроператоры стали активнее предлагать отдых в этой стране. Например, ANEX Tour заявил о старте продаж туров в страну из Москвы и регионов: Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска на остров Пхукет и материковую часть — Паттайю с прибытием в Бангкок. Все перелеты стыковочные — через Дубай, Абу-Даби или Катар.

Мальдивы . Прямые рейсы пока планируются только у «Библио-Глобуса». «Аэрофлот» предоставит блоки мест на своих международных рейсах туроператору «Библио-Глобус». Другие туроператоры предлагают рейсы с пересадкой.

Испания . В конце мая власти смягчили условия въезда в страну. Теперь россияне официально могут приезжать не только с сертификатом о вакцинации препаратом, одобренным в ЕС, но и с отрицательным результатом ПЦР-теста. Туроператоры сообщают, что Испания вновь выдает туристические визы. Сейчас туристы могут забронировать на сайте оператора тур на базе регулярной перевозки со стыковками.

Казахстан . Авиакомпания Red Wings с 11 июня начнет полеты из Екатеринбурга в казахстанский Актау по субботам, с июля — еще и по вторникам. Из Челябинска в Казахстан пока прямых вылетов нет. Но можно купить билет на поезде или поехать в Нурсултан в составе тургруппы на автобусе.

Киргизия . «Аэрофлот» с 16 июня откроет новый регулярный рейс на популярный курорт Киргизии — озеро Иссык-Куль. Полеты из Москвы (Шереметьево) запланированы по четвергам и субботам на Airbus A320. Мы рассказывали, чем может заняться турист в Киргизии.

Азербайджан . Авиакомпании Azerbaijan Airlines и Buta Airways объявили о возвращении рейсов из Азербайджана в города России. Так, 15 июня AZAL полетит из Баку в Москву, а с 16-го — в Санкт-Петербург. Кроме того, россияне могут использовать Баку и как транзитный хаб для перелета в третьи страны.

Грузия . Россия открыла сухопутную границу с Грузией. Теперь для въезда в страну на автомобиле не потребуются обоснования. Ранее для пересечения наземной границы требовалось доказательство цели поездки: работа, обучение, лечение и другие веские причины. Виза для пребывания в стране на протяжении одного года не нужна, необходим лишь действующий заграничный паспорт. Рассказываем, что посмотреть в Грузии и как туда добраться.





Как расплачиваться за границей?

Магазины Турции активно устанавливают терминалы банков, которые работают с платежной системой «МИР». Напомним, что на данный момент с нашей платежной системой в Турции работают три банка: Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank. Denizbank такэе начал принимать в своей сети банкоматов и терминалов карты российской платежной системы «МИР». В торговых центрах устанавливают банкоматы этих банков.

В Армении снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков — участников платежной системы ArCa. В Таджикистане снять наличные и оплатить покупки можно на устройствах участников платежной системы «Корти Милли» и Express Pay. В Белоруссии снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков — участников платежной системы «БЕЛКАРТ», а также ВТБ Беларусь.

В Казахстане снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), Банк Центр-Кредит. Те, кто едет в Узбекистан, могут воспользоваться устройствами банков — участников платежной системы UZCARD. В Абхазии снять наличные и оплатить покупки можно на устройствах участников платежной системы АПРА.

Всех туристов пересчитают

В мае Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об электронной путевке. Это информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате пакетного тура. По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером — электронная путевка. Это позволит отслеживать перемещение туристов и понимать, где необходимо увеличивать количество самолетов и поездов.

Кроме того, электронная путевка гарантирует, что обязательства туроператора имеют финансовое обеспечение, достаточное для ведения этой деятельности. С квитанцией электронной путевки можно будет обращаться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации «Турпомощь» в случае невыполнения туроператором своих обязательств.

Ожидается, что электронная путевка появится уже в сентябре 2022 года. Нарушение правил ее использования грозит исключением из реестра — как туроператоров, так и турагентов. Но положения об ответственности вступят в силу только в 2023 году.