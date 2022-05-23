С июня челябинцы смогут добраться до Казахстана на поезде

Два года между республикой и Россией не было железнодорожного сообщения

В июне 2022 года Казахстан запустит три дополнительных пассажирских поезда в Россию. Один из них будет проходить с остановкой в Челябинске. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе компании «Казахстанские железные дороги».

«Поезд № 145/146 сообщением Караганда — Омск, отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам. Поезд № 113/114 сообщением Алматы-2 — Казань, отправлением из Алматы с 6 июня по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам», — говорится в сообщении.

Кроме того, вновь начнет курсировать поезд № 83/84 по маршруту Караганда — Москва до станции Самара. Он будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля по четным датам. Из Омска в Караганду — с 10 июня по 30 июля также по четным датам.

«Кроме того, с 1 августа по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечетным числам. С 2 сентября по 30 октября из Караганды и Самары поезд будет курсировать по четным датам. С 1 ноября по 9 декабря — из Караганды в Самару по нечетным числам. Из Самары в Караганду с 1 ноября по 11 декабря поезд будет курсировать по нечетным числам», — добавили в «Казахстанских железных дорогах».

Напомним, для въезда пассажиров железнодорожным транспортом в Казахстан обязательно наличие справки о ПЦР-тесте на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты выдачи должно пройти не более 72 часов на момент пересечения госграницы. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавируса. В противном случае пассажиров не допустят к посадке.

В апреле Казахстан снял ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска. Жители Челябинской области могут провести пару дней в Нур-Султане, посетить Байконур, отведать бешбармак и баурсаки, заплатив за это приемлемые 8—10 тысяч рублей. О достопримечательностях Казахстана и автобусных турах из Челябинска — в рубрике Первого областного информагентства «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».